Se desploma el WTI, baja de los 100 dpb

El West Texas Intermediate (WTI), mezcla de referencia estadounidense, tuvo una pérdida de 14.35 por ciento en la jornada de cotización de ayer, para cerrar, a las 19:00 horas, en 96.28 dólares por barril (dpb), al tiempo que el Brent disminuyó 0.46 por ciento y llegó a un predio de 109.27 dpb; el movimiento en el precio de los energéticos ocurre horas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartiera un mensaje donde accedía a suspender bombardeos y ataques contra Irán.

En la jornada de cotización de ayer, el WTI alcanzó un máximo de 117.57 dpb, precio mayor registrado por la mezcla desde el inicio de las hostilidades bélicas por parte de Estados Unidos a territorio iraní, y a unas horas de que se cumpliera el plazo límite impuesto por Donald Trump para reabrir el estrecho de Ormuz por parte de Irán, ultimátum para el que había comentado que “esta noche morirá toda una civilización”.

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Sin embargo, horas antes de llegar a la hora estimada en que el presidente estadounidense cumpliera su amenaza, compartió un mensaje en su red social Truth Social, donde comentaba que, tras las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir de Pakistán, detendría el ataque programado para la noche de ayer contra Irán, siempre y cuando ese país aceptara la reapertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

“Accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, escribió en su mensaje en Truth Social.

Luego de este comentario, el WTI mostró un descenso continuo hasta alcanzar una disminución de 14.35 por ciento o 16.13 dólares por barril, y terminar en 96.28 dpb, precio similar al que mostró el 26 de marzo pasado, cuando cotizó en 94.48 dpb.

Por su parte, el precio del Brent topó un máximo de 111.80 dpb para registrar una baja en su cotización diaria de 0.46 por ciento o 0.50 dpb, y llegó a un precio de 109.27 dpb; mientras que la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) disminuyó de 107.02 dpb, tope máximo alcanzado durante esta confrontación bélica, para mostrar una pérdida igual a 0.12 por ciento o 0.13 dpb y terminar cotización en 106.89 dpb.

Para los metales, al principio de la jornada de cotización de ayer mostraron disminuciones, para repuntar en sus precios; la onza oro comenzó con pérdida de 0.35 por ciento para llegar a 4 mil 668.25 dólares, y terminó con repunte positivo de 3.76 por ciento, para ubicar la onza en 4 mil 860.55 dólares; la plata inició con contracción de 1.85 por ciento, para colocar este metal en 71.503 dólares por onza; sin embargo, en el transcurso de operaciones subió 5.41 por ciento y cerró en 76.790 dólares por onza.

En cuanto al peso mexicano, al comenzar cotizaciones se ubicó en 18.21 unidades por dólar, una ganancia de 0.05 por ciento o 0.04 pesos respecto a su precio de ayer, 18.25, y terminó operaciones en 18.13 unidades por billete verde, lo que significa una ganancia de 0.65 por ciento o 0.12 pesos.