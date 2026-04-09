Generación de empleos, con peor cifra desde 2020

del total de los 207 mil 604 empleos creados en los primeros tres meses del año, 83.1 por ciento corresponde a trabajo permanente

De enero a marzo e incluyendo los trabajos de plataformas digitales, se registraron 207 mil 604 empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que significó una caída de 8.44 por ciento respecto a los creados en el mismo periodo del 2025, cuando se originaron 226 mil 731 puestos.

Los datos del IMSS refieren que esta cifra es la menor en la última década, sólo después del año 2020, durante la pandemia de Covid-19, cuando se crearon apenas 61 mil 501 plazas.

Un análisis de Banco Base destacó que antes de esa fecha, la menor creación de empleo fue en 2009, cuando se destruyeron 138 mil 291, es decir, la cifra de este año será la tercera peor, al menos desde 2009.

De manera general, el IMSS reportó un total de 22 millones 724 mil 680 trabajos, siendo el nivel más alto para un mes de marzo. Con esto, en el mes se registró un aumento de 32 mil 930 plazas en comparación con el mes anterior, equivalentes a un incremento mensual de 0.15 por ciento, después de registrar un crecimiento de 0.81 por ciento en febrero.

Si se considera solamente el crecimiento anual, los empleos registrados ante el IMSS mostraron un aumento de 1.16 por ciento, manteniendo la misma tasa de crecimiento de 1.16 por ciento de febrero.

Sin considerar los puestos del programa de plataformas digitales, se registraría una subida anual de sólo 0.46 por ciento, “siendo el menor crecimiento anual para un mes de marzo desde 2021 y, previo a ese año, desde 2009”, destacó el análisis de la institución financiera.