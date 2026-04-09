Precios del petróleo se desploman; mercados capitales, con aumentos

Los precios del crudo se desplomaron tras el cese al fuego de la guerra en Irán, mientras que los mercados de capitales americanos mostraron ganancias en la sesión de ayer; analistas señalaron que la tregua es un alivio, pero se percibe fragilidad porque aún persisten ataques en el Líbano, no se ha reabierto el estrecho de Ormuz y si en las próximas dos semanas se inicia una batalla diplomática entre los países en conflicto, la caída del petróleo se revertirá.

El precio de la mezcla Brent finalizó la sesión con un desplome de 11.50 por ciento y se ubicó en 96.70 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) registró una contracción de 14.30 por ciento para cerrar en 96.80 dólares por barril en comparación de la jornada del lunes, de acuerdo con datos de Investing.com, al cierre de esta edición.

El Dato: La caída del costo del WTI es la mayor desde el 27 de abril de 2020 cuando bajó 24.56%. Aunque se mantiene elevado respecto al 27 de febrero, día previo a la guerra.

Además, el costo de la Mezcla Mexicana de Exportación se derrumbó 15.97 por ciento al cotizar en 89.91 dólares por barril, luego de que en la sesión del lunes se ubicó en 106.89 dólares por barril.

Los mercados de capitales americanos finalizaron la sesión con ganancias significativas, el S&P/BMV IPC tuvo un incremento de 2.47 por ciento o mil 692.54 unidades para quedar en 70 mil 221.76 puntos. El Dow Jones aumentó 2.85 por ciento o mil 325.46 puntos; S&P 500, 2.51 por ciento y 166.11 unidades y el Nasdaq, 2.80 por ciento y 617.15 unidades.

En este contexto, el peso mexicano finalizó la sesión con una apreciación de 1.49 por ciento o 26.4 centavos para ubicarse en 17.44 pesos por dólar con un tipo de cambio mínimo de 17.3595 pesos por dólar y un máximo de 17.7608 pesos por billete verde, la ganancia de la moneda fue por un mayor apetito al riesgo tras la pausa de la guerra.

El Tip: El brent muestra un alza de 33.06 por ciento respecto al precio de referencia previo al inicio del conflicto bélico entre Irán y EU.

“A pesar de que el mercado reaccionó con optimismo, persiste la duda sobre la estabilidad del cese al fuego, pues durante el día continuaron los ataques y hay señales de que el acuerdo anunciado ayer por la tarde, podría ser frágil”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La analista sostuvo que Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que la guerra no había terminado y que su Gobierno podría reanudarla cuando sea necesario; además, continuaron los ataques en el Líbano, situación que podría provocar una respuesta por parte de Irán.

Asimismo, Irán anunció que limitará el cruce de buques en el estrecho de Ormuz y cobrará por cada navío que ingrese; en ese sentido, Siller Pagaza destacó que no se puede decir que el flujo de energéticos y de mercancías regresó a la normalidad, “previo al comienzo del conflicto, el cruce diario de embarcaciones rondaba 140, por lo que el cruce se mantendrá por debajo del 10 por ciento de lo que era habitual”.

41.67 por ciento se incrementó la Mezcla Mexicana en el último mes

Por su parte, Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants, añadió que el mercado financiero mundial vivió “una de sus jornadas más eufóricas y volátiles del año” debido a que los inversores abandonaron el “miedo extremo” debido a la tregua pactada entre Irán, Estados Unidos e Israel y mediada por Pakistán, en donde se espera la reapertura del estrecho de Ormuz.

Pese al cese al fuego en Medio Oriente, la analista destacó que si en las próximas dos semanas se configura una batalla diplomática hostil entre las naciones involucradas y “si los buques no logran transitar sin interferencias de la Marina iraní, el desplome del petróleo se revertirá rápidamente”.

A su vez, para el área de Estudios Económicos de BBVA México, el paro temporal del conflicto bélico beneficiará a la economía mundial y también a la mexicana, ya que se espera que con la tregua se reduzcan los precios de energéticos, fertilizantes y alimentos.

2.09 por ciento fue el incremento en la bolsa Bovespa de Brasil

“Creemos que el anuncio de la tregua en Medio Oriente es una muy buena noticia para la economía global… Nos parece que es muy positivo que no se haya escalado el conflicto. Hay un reconocimiento de que esto estaba haciendo un daño muy grande a la economía global. Es cierto, todavía no se resuelve el conflicto, pero esperamos que pueda resolverse, en la medida en que el estrecho de Ormuz siga abierto creemos que habrá mejores condiciones para la economía global”, añadió Carlos Serrano, economista en jefe de la institución bancaria.

El especialista destacó que en México la guerra presionó al alza el precio del crudo, gas natural e incluso de los alimentos, pero fue menor en comparación con otras naciones; no obstante, sí hubo afectaciones, porque ante el aumento de los combustibles éstos se adquirieron a un costo mayor y también hubo una menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), dado que el costo no se les trasladó a las personas consumidoras.

Asimismo, puntualizó que también habrá un beneficio para el sector inmobiliario, en especial, porque se reducirán las tasas de interés a 10 años y de largo plazo, y esto beneficiará a los créditos hipotecarios, es decir, serán más económicos.

Petróleo: Debido a la pausa de la guerra en Medio Oriente, el precio del crudo se desplomó hasta a doble dígito al finalizar la jornada de ayer

Producción a la baja. La Administración de Información de Energía prevé que la producción de crudo estadounidense descenderá a mediados de la década de 2030; es decir, de extraer 13.6 millones de barriles de petróleo por día en 2025 pasaría a 12.4 o 12.7 millones de barriles diarios en el futuro.