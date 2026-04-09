Recuperación de la construcción, con más gasto y obras

Si se ejerce el gasto público asignado para más obras, se impulsa el plan de vivienda del Gobierno federal y los proyectos de infraestructura a través de contratos mixtos, se podrá revertir la contracción de 1.0 por ciento que registró la industria de la construcción en 2025 y se recuperarán puestos de trabajo, indicó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

En conferencia, señaló que el año pasado la industria cayó 1.0 por ciento, incluso cuando la edificación repuntó 4.3 por ciento, debido al desplome de 22.5 por ciento que se observó en la obra civil, generada por una menor inversión pública.

29.4 por ciento cayó la industria en enero de 2025

Para dimensionar el impacto de las obras públicas, el experto mencionó que la caída en obra civil generó una pérdida de empleos, de 4.7 millones a 4.6 millones de trabajadores en el sector, esta baja se dio luego de que la construcción de obras insignia de la administración anterior se concluyó y no hubo una necesidad de otorgar puestos de trabajo.

Asimismo, explicó que se han presentado presiones al alza en los costos, en específico en las remuneraciones.

“Para recuperarse, lo que va a ser crucial es la política pública; en la medida en que se pueda ejercer mayor gasto en obras públicas, como se ha anunciado en el presupuesto y que siga avanzando el plan de vivienda, creemos que este año va a haber una recuperación en la caída de la construcción”, agregó durante la presentación del Informe Situación Inmobiliaria.

Asimismo, sostuvo que un pilar fundamental para que la industria se recupere será la edificación en el componente residencial, así como por las obras para tener una mayor oferta de vivienda social, como las que se destinan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero también por el aumento de 10.9 por ciento al gasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

“Y no solamente eso, si se logra este año que se implementen los proyectos mixtos de infraestructura, esto todavía podría ser un crecimiento bastante mayor. Todavía no es muy claro que se vayan a terminar implementando este año, esperamos que así sea porque creemos que es una noticia muy positiva”, puntualizó Carlos Serrano.

CRÉDITOS EN VIVIENDA. La morosidad en el pago de créditos de la banca comercial y del Infonavit se mantuvo al alza en el cierre de 2025, en el primer caso se ubicó en 3.0 por ciento, mientras que en el instituto alcanzó su punto máximo de 21.1 por ciento.

“La banca comercial tuvo su máximo de 3.5 por ciento justo cuando empezaron a reactivarse los pagos después de los programas de apoyo que se dieron durante el confinamiento prolongado. En el caso de la cartera del Infonavit, ahí es cuando se ve el primer brinco desde 2020 y se ha mantenido esta tendencia al alza desde ese momento”, indicó Marissa González, economista senior de BBVA México.

Señaló que pese a que el instituto ha intentado aumentar el crédito hipotecario, la pérdida de empleos y “la falta de asequibilidad” ha frenado esta situación. Además, dijo que la cartera vencida muestra la capacidad real de pago de los hogares del país.