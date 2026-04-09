Venta de artículos pirata rebasa 63 mmdp en 2025

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, en conferencia, ayer.

El consumo de productos pirata en México alcanzó los 63 mil 262 millones de pesos en 2025, lo que representó un incremento de más de 47 por ciento en comparación con los 43 mil millones estimados de 2014 a 2015, motivado por las fallas en los mecanismos de control desde la entrada de mercancías al país, advirtió Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

El gasto en artículos apócrifos aumentó 47.1 por ciento al pasar de 43 mil millones de pesos estimados en 2014 a 2015, según un estudio de la American Chamber of Commerce (AmCham) en México, a 63 mil 262 millones de pesos en 2025, lo que representa un incremento de 20 mil 262 millones de pesos.

“Un estudio de piratería en el mercado mexicano que elaboró la AmCham en 2015, estimaba que 43 mil millones de pesos era el consumo anual de productos piratas. Si actualizamos esa cifra a 2025, ese monto asciende a 63 mil 262 millones de pesos”, refirió el presidente de la Concanaco Servytur.

En este sentido, señaló que el problema de la piratería se origina desde la entrada de mercancías al país, ante fallas en la trazabilidad y en los mecanismos de control, por lo que su combate no debe limitarse a los puntos de venta.

“Combatir la piratería exige mirar el origen, no solamente mirar el puesto en donde se presenta este producto. Es ahí donde entran las aduanas, la facilitación comercial, la propiedad intelectual y la coordinación interinstitucional”, sostuvo el titular.

Asimismo, indicó que las empresas que operan en la legalidad enfrentan mayores obstáculos que el comercio ilegal, debido a fallas en los trámites de comercio exterior.

“Cuando una empresa formal de cualquier tamaño enfrenta retrasos, incertidumbre, trabas para operar, importar, exportar o crecer, entonces se castiga la legalidad. No sólo eso, sino hacen que las empresas se trasladen a la ilegalidad”, subrayó De la Torre.