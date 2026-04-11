Actividad industrial sube en febrero

Luego que en el primer mes de este año la actividad industrial cayera 1.1 por ciento, en febrero mostró una recuperación de 0.4 por ciento, impulsada principalmente por las industrias manufactureras y la minería, de acuerdo con datos del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

A partir del último trimestre del 2025, la actividad industrial comenzó a descender, ya que en octubre se ubicó en 0.8 por ciento, para colocarse en noviembre en 0.6, posteriormente en diciembre en 0.1 y para enero de este año mostró un porcentaje negativo de 1.1, para ubicarse en febrero con variación al alza de 0.4.

Este incremento se explica por el repunte 0.7 por ciento en los sectores de las industrias manufactureras, de 0.6 en la minería y de 0.3 puntos porcentuales en la construcción, aunque la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, tuvo una contracción de 1.4 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Hay diálogo entre la SHCP y la Sader Prevén ampliar lista del paquete contra inflación

Sin embargo, a tasa anual la actividad industrial mostró una contracción de 1.3 por ciento en febrero, derivada de una variación negativa en los sectores de las industrias manufactureras en 2.3 puntos porcentuales, como de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y suministro de agua, en 1.4.

En el lapso de referencia, los subsectores con variación positiva en sus porcentajes fue la construcción, con 1.2, y la minería, con 0.9.