Prevén ampliar lista del paquete contra inflación

Ante el repunte de la inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que ya se contemplan acciones adicionales como incluir más productos agrícolas al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal reconoció que varios alimentos se han visto impactados por la inflación; entre ellos el jitomate, el limón, la calabacita y otros.

Derivado de esta situación, como comentó que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, han sostenido mesas de trabajo con los productores para incorporar sus artículos al Pacic.

El Dato: En marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.86% respecto al mes anterior, lo que derivó que la inflación general anual se ubicara en 4.59%.

Explicó que el plan contempla que los productores puedan vender los alimentos de manera directa a quienes se encargan de la comercialización, de manera que ya no haya más intermediarios.

“Y yo los voy a ver muy pronto para poderlos incorporar al Pacic y buscar la manera en que el productor le venda directamente a los comercializadores, disminuyendo intermediarismo, y eso nos va a ayudar a que puedan ser incorporados de manera más económica a las familias mexicanas”, declaró.

Comentó que hay otros servicios que también tuvieron un impacto, pero que no afectan a todas las familia, como los boletos de avión, cuyo precio se incrementó por la subida en el costo de la turbosina.

“Ese impacta menos, digamos, a toda la población; impacta más, evidentemente, los productos agrícolas; y estamos trabajando para que no sigan aumentando y, al contrario, puedan disminuirse e incluirlos al paquete”, dijo.

En otro asunto, la Presidenta reiteró su postura en cuanto a que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe permanecer, por considerar que es la mejor alternativa que se tiene para competir con otras regiones en el mundo.

Esta semana, el jefe de la Oficina de Representación Comercial estadounidense, Jamieson Greer, declaró que el gobierno de Donald Trump analiza buscar “protocolos” por separado con México y Canadá, al mantener su rechazo a la continuidad del T-MEC.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que este tratado ha beneficiado de igual manera a los tres países y resulta conveniente su permanencia ante el entorno comercial internacional.

“Es la mejor manera de competir con otras regiones del mundo. Ese es nuestro interés. Y las pláticas continúan entre la Secretaría de Economía y, sobre todo, esta área que se llama en inglés USTR, que dirige el embajador Jamieson Greer”, declaró.

También dijo que se mantiene como objetivo principal de esta revisión al tratado, la eliminación de los aranceles que el gobierno estadounidense decretó a varias mercancías.

“Nuestro interés es que permanezca el T-MEC con los tres países, como América del Norte. Entonces, que esté Canadá, Estados Unidos y México, porque nos beneficia a todos el que sigamos con el tratado comercial, que se reduzcan los aranceles que existen ahora o que se eliminen los aranceles; y, además, que tengamos mucho mayor promoción del comercio entre los tres países y del desarrollo”, dijo.