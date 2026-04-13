Sheinbaum se reunirá con gasolineros y productores para revisar alza de precios en combustible

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta semana sostendrá una nueva reunión con empresarios gasolineros, autoridades y productores para revisar los precios de los combustibles, en medio del alza internacional del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente.

Al inicio de la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal explicó que la tensión en Medio Oriente, especialmente el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo de ambas partes al Estrecho de Ormuz, principal paso de crudo, ha provocado un aumento en los precios internacionales de combustible.

La presidenta enfatizó que esta situación ya comienza a presionar los costos de la gasolina y el diésel en México.

Detalló que el precio del petróleo ha alcanzado niveles de entre 102 y 103 dólares por barril, escenario que llevó al gobierno federal a reforzar las medidas para contener el impacto en el mercado interno.

“Lo que hicimos fue apoyar el precio de la gasolina magna, que no puede pasar de 24 pesos”, señaló la presidenta, en referencia al acuerdo voluntario alcanzado con gasolineros para mantener ese combustible por debajo de dicho umbral.

Sobre el diésel, indicó que se logró un acuerdo para ubicarlo en alrededor de 28 pesos por litro, aunque reconoció que la meta es reducirlo aún más debido a su impacto directo en el transporte de mercancías y, por ende, en el precio de productos de la canasta básica.

“Queremos bajarlo más porque impacta en los precios de las mercancías”, afirmó.

La reunión prevista para esta semana buscará evaluar nuevas acciones con el sector gasolinero para evitar que el encarecimiento internacional del crudo se traduzca en mayores presiones inflacionarias en el país, especialmente en alimentos y bienes de consumo básico.

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