Alertan por estafas en futbol por streaming

EN PERIODOS de elevada atención deportiva, los ataques por parte de ciberdelincuentes aumentan derivado del interés de aficionados por ser partícipes de la inmediatez de los encuentros, que les lleva a no verificar la autenticidad de sitios que ofrecen la presunta transmisión gratuita de estos partidos, advirtió la empresa de ciberseguridad Kaspersky.

La firma apuntó que, ante el inicio del Mundial de Futbol 2026, la búsqueda de transmisiones gratuitas en línea puede convertirse en una puerta de entrada para nuevas estafas digitales, basadas en la imitación de plataformas de streaming que tienen como objetivo el robo de datos personales y bancarios. Estas páginas apócrifas que mimetizan los portales legítimos son ofertadas en anuncios patrocinados, publicaciones en redes sociales o mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea, que presuntamente garantizan transmisiones en vivo en alta calidad o enlaces para apreciar partidos sin la necesidad de alguna suscripción.

11 por ciento de usuarios no identifica páginas legítimas

El modo de operación, detalla Kaspersky, inicia cuando la víctima accede al enlace o link dispuesto por los ciberdelincuentes, en el que es requerido el registro y la facilitación de datos personales, así como el ingreso de información financiera, que supuestamente brinda acceso a una prueba gratuita o desbloquea la transmisión.

Hay otros casos, añade la firma, en que el usuario es invitado a descargar aplicaciones o extensiones que pueden contener software malicioso, programado para recopilar información sensible del dispositivo donde es descargado.

“En muchos casos, estos sitios están diseñados para recopilar credenciales, datos personales o información financiera, mientras que otros pueden distribuir software malicioso capaz de comprometer el dispositivo de la víctima. Lo que hace especialmente efectivas estas campañas es la combinación entre ingeniería social y una apariencia cada vez más convincente de legitimidad, lo que dificulta que los usuarios identifiquen el engaño antes de entregar su información”, apuntó Leandro Cuzzo, analista de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.