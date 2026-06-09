Derrama mundialista, para unos cuantos

LA COPA MUNDIAL de Futbol 2026 dejará una derrama económica superior a 60 mil millones de pesos en México, de la cual sólo 14 por ciento beneficiará al comercio local, equivalente a entre 8 mil 500 y 10 mil millones de pesos, estimó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

De acuerdo con el organismo, el torneo impulsará principalmente las ventas de alimentos preparados, bebidas y abarrotes, rubros que concentrarán hasta 90 por ciento de las compras recurrentes que realizarán los consumidores durante la competencia.

La Anpec señaló que la mayoría de las familias mexicanas seguirá los partidos desde casa, en reuniones con familiares y amigos. Según un sondeo realizado por la organización, un encuentro para 10 personas requerirá un gasto aproximado de tres mil pesos por partido, considerando botanas, refrescos, cerveza, agua y alimentos preparados como alitas, pizzas, hot dogs o hamburguesas.

En el caso de quienes decidan acudir a restaurantes, bares o establecimientos con pantallas, el desembolso oscilará entre 500 y 800 pesos por persona, incluyendo alimentos, bebidas y servicio.

La organización indicó que las tiendas de abarrotes captarían hasta 30 por ciento de las ventas relacionadas con el Mundial, con una derrama aproximada de dos mil 550 millones de pesos. Entre los productos con mayor demanda se encuentran refrescos, agua, botanas, hielo, pan, embutidos, desechables, latería, snacks, lácteos y carbón.

La venta de cerveza representaría 25 por ciento del mercado vinculado al torneo, con ingresos estimados en dos mil 125 millones de pesos, mientras que la comida preparada aportaría una proporción similar, también con una derrama calculada en dos mil 125 millones de pesos.

Taquerías, cocinas económicas, rosticerías, pizzerías, pollerías, negocios de antojitos y establecimientos de comida para llevar registrarían uno de los mayores incrementos en ventas, particularmente cuando juegue la Selección Mexicana.

Las bebidas alcohólicas preparadas tendrían participación de 10 por ciento del mercado, cerca de 850 millones de pesos.