Paso superior vehicular ‘Celsa Virgen Pérez’ en Colima beneficia a más de 306 mil habitantes

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que, a dos meses de su inauguración, el Paso Superior Vehicular “Celsa Virgen Pérez”, en Colima, ha beneficiado a más de 306 mil habitantes.

La nueva obra de infraestructura reduce en 15 minutos los tiempos de traslado al eliminar un punto crítico de congestionamiento vial; al mismo tiempo, impulsa el crecimiento económico y social del estado.

Con una inversión de 436 millones de pesos, la SICT terminó con dos meses de anticipación los trabajos de este libramiento conocido también como Arco Norte; su culminación estaba prevista para este mes, sin embargo, se entregó el pasado 23 de abril.

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Con una longitud total de 590 metros —298 metros de estructura y 292 metros de accesos— el puente está estructurado con dos cuerpos de tres carriles por sentido, lo que mejora la conexión de la Zona Metropolitana de la entidad, Colima-Villa de Álvarez.

Los trabajos, que iniciaron el 10 de junio de 2025, generaron mil 109 fuentes de empleos, e incluyeron actividades en la superestructura con la colocación de señalamiento vertical y la aplicación de señalamiento horizontal.

Además, se realizaron obras complementarias, entre ellas la instalación de guarniciones para incorporaciones y desincorporaciones; colado de concreto estampado y la construcción del drenaje pluvial.

El nombre de esta vialidad “Celsa Virgen Pérez”, es en honor a la docente, promotora de la participación política femenina y una de las primeras mujeres en ser presidenta municipal de Colima.

La construcción del PSV por parte de la SICT, representa un avance significativo en la consolidación de una infraestructura vial moderna y sostenible, orientada al desarrollo social y económico en diversas comunidades del país.

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FGR