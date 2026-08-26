Meta alista pago de 17 mil mdd por daños a menores en Instagram y Facebook

Imagen temática sobre la información de la empresa Meta.

Meta acordó pagar hasta 17 mil millones de dólares para resolver su multimillonaria batalla legal con más de dos docenas de estados estadounidenses por supuestos fallos en la protección infantil y la adicción a las redes sociales, justo cuando el caso estaba comenzando en un tribunal de California, reveló el FT.

La empresa matriz de Facebook e Instagram acordó pagar un máximo de 16 mil 680 millones de dólares a 29 estados, según documentos presentados este miércoles.

Meta había estimado previamente que perder el caso le habría costado cientos de miles de millones de dólares.

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La empresa de redes sociales se enfrenta a una oleada de casos similares, todos los cuales alegan que las grandes plataformas tecnológicas causan daños personales al desarrollar productos deliberadamente adictivos.

Como parte del acuerdo, Meta ha accedido a imponer límites diarios predeterminados y bloqueos nocturnos para los usuarios adolescentes de sus aplicaciones de redes sociales, reforzar sus sistemas de verificación de edad para evitar que los niños accedan a contenido inapropiado y proporcionar herramientas adicionales para padres y tutores.

El acuerdo no incluye una admisión de culpabilidad por parte de Meta.

Las acciones de Meta subieron un 4 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Si Meta pierde el caso, los estados podrán pedir sanciones por unos 200 mil millones de dólares, además de exigir que la empresa modifique sus productos.

“Meta Platforms Inc y los fiscales generales estatales han discutido un posible arreglo” extrajudicial, informó Bloomberg el martes, citando fuentes anónimas con conocimiento del caso.

California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky encabezan la acusación contra Meta en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.

Varios fiscales generales anunciaron la noche del martes que sostendrían conferencias de prensa el miércoles sobre la protección de los consumidores y asuntos de tecnología.

Nevada, que no participa del juicio en California, dijo que el miércoles anunciaría un “arreglo” con “una importante empresa tecnológica”.

Representantes de Meta y del fiscal general de California, Rob Bonta, inicialmente no respondieron a las solicitudes de comentario sobre el caso.

Adam Mosseri, director de Instagram, admitió el martes en el juicio que promovió las recién lanzadas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar que prácticamente no se usaban.

Otros testigos indicaron que Meta sabía que estas herramientas no eran efectivas y que incluso estaban “diseñadas para fracasar”.

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FGR