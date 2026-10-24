IGAE supera expectativa; crece 3.5% anual en agosto

La actividad económica del país registró en agosto un crecimiento anual de 3.5 por ciento, el mayor desde septiembre de 2023, impulsado por la recuperación de las manufacturas y el avance del comercio y los servicios. El dato superó las expectativas del consenso del mercado y llevó a Banamex a elevar de 1.4 a 2.0 por ciento su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de 2026.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del octavo mes del año aumentó 0.6 por ciento mensual, después de avanzar 0.8 por ciento en julio, con lo que acumuló dos meses consecutivos de crecimiento.

El resultado mensual superó el dato de 0.5 por ciento previsto por el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), mientras que a tasa anual el avance fue de 3.5 por ciento, con cifras desestacionalizadas. En su serie original, el incremento fue de 3.3 por ciento.

El Dato: La producción de equipo de transporte creció 5.39% anual en agosto, con lo que rompió una racha de 19 meses consecutivos de caídas, según información de Banco Base.

Ante el mayor dinamismo de la economía, Banamex modificó al alza su estimación de crecimiento económico para este año, de 1.4 a 2.0 por ciento, y ajustó de 1.7 a 1.8 por ciento su previsión para 2027.

La institución financiera señaló que el comportamiento de la economía fue mejor al anticipado, apoyado en la recuperación de las exportaciones, la inversión pública y algunas señales de mejoría en la inversión privada.

El crecimiento de agosto se observó en los tres grandes sectores económicos, con las actividades primarias avanzando 3.5 por ciento mensual; las secundarias, que comprenden la industria, aumentaron 0.6 por ciento, y las terciarias o del comercio y los servicios, crecieron 0.2 por ciento.

Al interior de la industria, las manufacturas destacaron con un incremento mensual de 1.2 por ciento, su mayor avance desde febrero de 2025, de acuerdo con un análisis de Banco Base, mien tras que la minería retrocedió 1.6 por ciento y la construcción se mantuvosin cambios.

1.9 Por ciento, el PIB trimestral de julio-septiembre

Banco Base explicó que la recuperación manufacturera está relacionada con el crecimiento de las exportaciones, particularmente de productos tecnológicos.

Entre enero y agosto, las ventas al exterior de computadoras aumentaron 209.75 por ciento anual, mientras que la fabricación de equipo de cómputo creció 10.92 por ciento en agosto.

El análisis de la institución financiera destacó la recuperación de la producción de equipo de transporte, que avanzó 5.39 por ciento anual después de acumular 19 meses consecutivos de caídas.

En las actividades terciarias, el crecimiento mensual fue de 0.2 por ciento, por debajo del 1.2 por ciento registrado en julio. Los servicios financieros y de seguros aumentaron 1.4 por ciento, mientras que los relacionados con información en medios masivos crecieron 1.0 por ciento.

A tasa anual, el comercio al por mayor registró un avance de 12.2 por ciento, uno de los mayores incrementos entre las actividades económicas, mientras que las manufacturas crecieron 3.2 por ciento y la construcción, 7.9 por ciento.

Buenas noticias / La variación anual de la economía marca un crecimiento de 3.5% que no esperaban los analistas. ı Foto: Especial

Pese a la recuperación, Banco Base consideró que el resultado de agosto eleva la probabilidad de que el PIB crezca 1.8 por ciento en 2026, una estimación inferior a la de Banamex.

“Con el desempeño de la actividad económica al mes de agosto se eleva la probabilidad de que el PIB registre un crecimiento de 1.8 por ciento. A pesar del mayor ritmo de crecimiento, no han desaparecido riesgos para el crecimiento en el mediano y largo plazo”, dijo.

La institución advirtió que persisten riesgos para el crecimiento, entre ellos la inflación por encima del objetivo del Banco de México, la política comercial proteccionista de Estados Unidos y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Asimismo, señaló que, aunque las manufacturas muestran una recuperación reciente, en el acumulado de enero a agosto todavía presentan una contracción de 0.21 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.