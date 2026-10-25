Fórmula 1 generaría 21 mil millones de pesos en CDMX: CONCANACO SERVYTUR

El Gran Premio de México de Fórmula 1 podría generar una derrama económica de 21 mil millones de pesos en la Ciudad de México, de los cuales alrededor de 5 mil millones estarían vinculados con servicios turísticos, de acuerdo con estimaciones de CONCANACO SERVYTUR México. La proyección representa un crecimiento cercano al 6% respecto a los 19 mil 840 millones de pesos registrados en 2025.

La edición 2026, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, movilizará distintas actividades económicas. Entre las principales estimaciones destacan entre 8 mil y 8 mil 500 millones de pesos por concepto de boletaje, alrededor de 8 mil millones asociados a difusión y promoción publicitaria, y cerca de 5 mil millones relacionados con servicios turísticos, incluidos aproximadamente 500 millones por hospedaje.

Este movimiento económico representa una oportunidad para alrededor de 305 mil unidades económicas de la capital, particularmente restaurantes, hoteles, establecimientos de alimentos y bebidas, agencias de viajes, transporte, comercios minoristas, tiendas de artesanías y prestadores de servicios de entretenimiento.

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CONCANACO SERVYTUR destacó que el impacto de la Fórmula 1 va más allá de los grandes establecimientos. Cafeterías, fondas, mercados, tiendas de barrio, pequeños restaurantes y negocios familiares también forman parte de la cadena de servicios que atiende a los visitantes y contribuye a distribuir los beneficios del turismo entre las comunidades.

Para este año se prevé una ocupación hotelera cercana al 85%, en un contexto en el que la llegada de visitantes nacionales e internacionales también coincidirá con las actividades y celebraciones del Día de Muertos, fortaleciendo el atractivo turístico, cultural y comercial de la Ciudad de México.

“La Fórmula 1 representa mucho más que tres días de competencia; es una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza turística, cultural y comercial de México. Este año, además, coincide con las celebraciones de Día de Muertos, lo que puede incentivar que los visitantes prolonguen su estancia y recorran más lugares de la ciudad. Desde CONCANACO SERVYTUR queremos que ese movimiento económico se convierta en más clientes, mayores ventas y nuevas oportunidades para los negocios familiares”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México.

Como referencia, durante la edición 2025 el Gran Premio generó una derrama de 19 mil 840 millones de pesos y más de 10 mil 649 empleos, además de atraer a 314 mil turistas, de los cuales 88 mil fueron internacionales. La ocupación hotelera alcanzó entonces el 88.5%.

Desde su regreso al calendario de Fórmula 1 en 2015, el evento ha acumulado más de 154 mil millones de pesos en actividad económica y ha contribuido a la generación de más de 92 mil empleos, consolidándose como uno de los encuentros deportivos con mayor relevancia económica para el país.

Ante esta nueva edición, CONCANACO SERVYTUR hizo un llamado a aprovechar la proyección internacional del Gran Premio para promover los establecimientos locales, fortalecer la oferta turística y fomentar que los visitantes conozcan y consuman en los negocios de la ciudad.

La Confederación reiteró que los grandes acontecimientos deportivos representan una oportunidad para fortalecer al comercio, los servicios y el turismo, especialmente cuando sus beneficios se traducen en mayores ventas, empleo y crecimiento para los negocios familiares.

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FGR