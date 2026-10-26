Mercado negro que mueve 170 millones de medicinas oferta ya Ozempic y otros

“¿Cuántas vas a querer hermanito? No, de tres no tengo, sólo de siete y de 14 miligramos, dos mil 600 y tres mil 200 pesos, ¿cuántas vas a querer? Tenemos en existencia”, así fue la respuesta de un vendedor en un tianguis del Estado de México, luego de consultar en su teléfono sobre la semaglutida, sustancia utilizada para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el control de la obesidad. En una farmacia establecida, este medicamento puede costar entre 20 y 35 por ciento más.

El pequeño puesto, de no más de cuatro metros de extensión, exhibe cada sábado y domingo cajas de medicamentos: algunas en buen estado; otras, mojadas o con señales de haber sido abiertas. Es parte de un comercio que opera fuera de la ley. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (Canifarma) estima que el mercado farmacéutico mexicano supera los cinco mil 500 millones de piezas al año y que entre 140 y 170 millones circulan ilegalmente.

En este lugar, ubicado a la entrada de un tianguis de más de un kilómetro de extensión, se ofrecen a menor precio y a la vista de todos, medicamentos de libre venta y otros que requieren receta, tanto genéricos como de patente. Si no tienen alguno, aseguran que pueden conseguirlo, y por supuesto, no pueden faltar los que traen la leyenda “Propiedad del Sector Salud. Prohibida su venta”: un ejemplo es Kitoscell-Q, un gel tópico usado para la cicatrización de heridas, su precio en un establecimiento formal puede ir hasta los tres mil 800 pesos, aquí se encuentra en 500 pesos.

En estos puestos se logró observar piezas de medicamentos del Sector Salud, de los cuales se prohíbe su venta. ı Foto: Cuahutli R. Badillo | La Razón

El Tip: Los psicotrópicos requieren receta médica para ser adquiridos, de acuerdo con la Ley General de Salud.

Alrededor de 300 metros más adelante se encuentra otro puesto que ofrece dispositivos médicos y materiales de curación. En éste, una caja con cuatro parches de buprenorfina cuesta 750 pesos, mientras que en una farmacia su precio es de entre tres mil 900 y cuatro mil 200 pesos; es decir, 82 por ciento más barato en el mercado informal; no obstante, la presentación de cuatro parches que contiene un opioide y que la Ley General de Salud lo clasifica como estupefaciente sólo puede ser vendido al presentar una receta con un código de barras asignado por la Secretaría de Salud o las autoridades sanitarias estatales y en establecimientos autorizados.

“Tenemos actualmente un problema bastante grave de falsificación y desvío de estos productos. Las cifras que tenemos para intentar medir el mercado ilegal de medicamentos son de entre 2.8 y 3.0 por ciento de las claves, aproximadamente, entre 140 y 170 millones de piezas”, indicó Alejandro Córdova Motte, director de Seguridad en Canifarma, durante un encuentro entre autoridades e industrias en el marco del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor.

El directivo dijo que la industria farmacéutica “enfrenta una venta irregular de estos productos todavía en tianguis” y en centros que Canifarma ya tiene identificados, ahondó en que, incluso, a las afueras del Hospital Central Militar hay venta de medicamentos en las banquetas, y aunque no se sabe si son falsificados o no, es una práctica que existe.

La Ley General de Salud, en su Artículo 226, hace una clasificación de los medicamentos para su venta y suministro al público en seis fracciones según su nivel de control y riesgo, pero se establece que “no podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes”.

En entrevista con La Razón, Córdova Motte, advirtió que el problema incluye la falsificación y el desvío de medicamentos. Destacó que los productos comercializados en estos puestos son irregulares porque no cumplen con la cadena de custodia y de seguridad; es decir, pueden ser robados, falsificados o adulterados.

Destacó que es difícil estimar un costo para la industria porque en el comercio irregular “no hay un grupo terapéutico específico… más bien el daño no es tanto económico, es a la salud de las personas”.

“Cualquier persona que tome un medicamento irregular se le puede interrumpir el tratamiento, eso está muy mal si tienes cáncer o una enfermedad que requiere un tratamiento diario y que pueda tener alguna sustancia que no sabemos qué sea. Eso puede ocasionar otro problema”, sostuvo.

La venta o comercialización de muestras médicas es una conducta tipificada como delito que se sanciona con penas de prisión, así como con multas económicas. ı Foto: Cuahutli R. Badillo | La Razón

Córdova Motte agregó que, actualmente, han visto una evolución en la comercialización de este tipo de productos en plataformas de redes sociales y de comercio electrónico, por lo que Canifarma ha desarrollado un agente de Inteligencia Artificial (IA) que ayuda a monitorear publicaciones de alrededor de 279 claves que son las más vendidas de forma irregular.

“Este agente los busca en Internet, los busca en Mercado Libre, o los busca en grupos de WhatsApp, Facebook y nos permite también ir bajando este tipo de publicaciones”, indicó.

El directivo comentó que, de enero a octubre del año en curso, gracias a este agente de IA se han logrado identificar alrededor de cuatro mil publicaciones que podrían ser de venta irregular, y aunque reconoció que son pocas, dijo que es un avance.

El director de Seguridad de Canifarma dijo que ya han tenido conversaciones con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para hacer operativos en diversos puntos del país donde se tiene identificada la comercialización de medicamentos irregulares.

“Hay zonas históricas donde se comercializan productos, pero son zonas de riesgo. El tianguis de las Torres en Iztapalapa; Tepito, o el Santuario en Guadalajara. Ahora Tijuana, zona fronteriza, incluso en el sur de la frontera con Guatemala también ha habido un problema. Ni siquiera como dar alerta de que va a pasar, tiene que ser otro tipo de lugares donde tengamos que hacer ese tipo de operativos muy quirúrgicos hasta cierto punto”, puntualizó.