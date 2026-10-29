Este es el precio del dólar HOY jueves 29 de octubre de 2026

El peso mexicano se apreció este jueves 29 de octubre del 2026, luego que los inversionistas conocieron la decisión de política monetaria que la Reserva Federal (Fed) dio a conocer, en busca de señales sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos.

De esta forma, jueves 29 de octubre la moneda nacional se cotiza en 18.76 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 28 de octubre en 18.62 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.6525 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.5798 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 29 de octubre:

Afirme: 17.60 a la compra – 19.20 a la venta

Banco Azteca: 17.50 a la compra – 19.09 a la venta

Banco de México, FIX del miércoles: 18.6525

Bank of America: 17.1233 a la compra – 19.1205 a la venta

Banorte: 16.80 a la compra – 18.40a la venta

Grupo Financiero Multiva: 18.08 a la compra – N/A a la venta

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 29 de octubre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.64 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

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FGR