El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México, luego de reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 18 de noviembre, durante la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, celebrada en Shenzhen, China.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense calificó de positiva la negociación y sostuvo que ambos gobiernos trabajan para resolver sus diferencias comerciales, particularmente las relacionadas con el intercambio de mercancías y el déficit que Estados Unidos mantiene frente a México.

“Mi reunión con la Presidenta Sheinbaum de México. Estamos muy cerca de un acuerdo. La relación con México se había salido de control. Tenía un enorme déficit comercial Estados Unidos y esto no podía seguir así. Así que estamos trabajando con ella”, declaró Trump.

TE RECOMENDAMOS: En 15 de las 22 subramas Caen ventas en 15 ramas minoristas

La Presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, con sus equipos en la APEC. ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: El comercio de mercancías entre México y EU alcanzó 779 mil 153 mdd entre enero y septiembre de 2026. El déficit comercial con México sumó 184 mil 19 mdd.

El mandatario insistió en que su administración busca modificar el balance comercial entre ambos países, luego de que el déficit estadounidense en el intercambio de mercancías con México alcanzara aproximadamente 197 mil millones de dólares durante 2025, de acuerdo con la agenda de política comercial de Washington para 2026.

Las conversaciones ocurrieron después de que Estados Unidos rechazara, el pasado 1 de julio, extender por otros 16 años el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en sus términos actuales. Sin embargo, el acuerdo permanece vigente y continuará sujeto a revisiones anuales mientras los tres países no alcancen un consenso sobre su renovación.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó en ese momento que mantendría las negociaciones con México y Canadá para atender las diferencias identificadas durante la revisión del tratado, entre ellas los desequilibrios comerciales.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que las conversaciones con Washington presentan avances, particularmente en las negociaciones para reducir los aranceles estadounidenses aplicados a las exportaciones mexicanas de vehículos, acero y aluminio.

La mandataria también adelantó que ambos gobiernos buscarán concretar un entendimiento durante su próximo encuentro, previsto para diciembre, en el marco de la Cumbre del G20 en Miami, aunque hasta ahora no se han dado a conocer los términos de un posible acuerdo.

Además de las diferencias comerciales, Trump vinculó las conversaciones con México con la cooperación en materia de seguridad y el combate a las organizaciones criminales.

“Así que estamos trabajando con ella, y también en el tema de los cárteles, porque los cárteles controlan México (…) No podemos permitir que los cárteles controlen México. Son nuestro vecino”, sostuvo el presidente estadounidense.

Las negociaciones se desarrollan en un contexto de integración productiva entre ambas economías, particularmente en las industrias automotriz, manufacturera y de autopartes, cuyos procesos de producción dependen del intercambio de mercancías a través de la frontera común.