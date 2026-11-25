La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), concluyó que 14 economías son susceptibles de tener aranceles bajo la Sección 301 debido a la capacidad estructural y producción en los sectores manufactureros. En la investigación inicial México estuvo contemplado, pero en esta ocasión el organismo estadounidense no emitió ningún arancel para nuestro país .

“Hoy, el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, determinó, conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que los actos, políticas y prácticas de 14 economías relacionados con el exceso de capacidad estructural y la producción en los sectores manufactureros son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense, por lo que son susceptibles de acción bajo la Sección 301 (b) de dicha ley”, indicó la USTR.

Las economías que son susceptibles de aranceles de hasta 35 por ciento son:

China

Unión Europea

Singapur

Suiza

Indonesia

Malasia

Camboya

Tailandia

Corea

Vietnam

Taiwán

Bangladesh

Japón

“El Representante Comercial no ha emitido determinaciones con respecto a México ni a Noruega hasta el momento”, se aclaró.

Investigación contempló inicialmente a 16 economías por “exceso de capacidad productiva”

La investigación, que inició el pasado 11 de marzo, contempló a 16 economías, con el objetivo de determinar si sus políticas industriales y prácticas manufactureras propician un exceso de capacidad productiva que afecta a los productores estadounidenses y restringe el comercio de ese país.

Banderas de México, Canadá y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

Como parte del proceso, la dependencia estadounidense recibió mil 70 comentarios y los testimonios de casi 140 participantes. Entre las prácticas que fueron objeto de análisis estuvieron el otorgamiento de subsidios gubernamentales, el financiamiento preferencial a sectores industriales y las deficiencias en la protección de los derechos laborales.

Las propuestas arancelarias estarán sujetas a un nuevo periodo de consulta pública, en el que las partes interesadas tendrán hasta el 5 de enero de 2027 para presentar sus comentarios, mientras que las audiencias comenzarán el 25 de ese mismo mes, por lo que los gravámenes aún no entran en vigor.

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