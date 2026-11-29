El peso mexicano cayó el sábado 28 de noviembre extendiendo las pérdidas de la sesión previa que lo llevaron a cotizar a mínimos desde abril del año pasado, en medio de los temores por el diferencial de tasas entre Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos.

De esta forma, este domingo 29 de noviembre la moneda nacional se cotiza en 19.65 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el sábado 28 de noviembre en 19.63 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, (Banxico), de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 19.70401648 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 19.3668 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este domimgo 29 de noviembre:

Afirme: 18.00 a la compra – 19.60 a la venta

Banco Azteca: 17.65 a la compra – 19.69 a la venta

Banco de México, FIX del martes: 19.1648

SAT: 19.1648

Banco ve por más: 18.7705 a la compra - 19.7855

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FGR