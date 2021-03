Sólo 5% de bares sobrevivientes va a abrir en CDMX el fin de semana

Después de un año, los bares y centros nocturnos reabrirán sus puertas este fin de semana en la Ciudad de México; sin embargo, la industria estimó que sólo 5.0 por ciento de los establecimientos que sobrevivieron al confinamiento por Covid-19 recibirán clientes, pues el programa para volver a operar “es prácticamente imposible de cumplir”.

El aislamiento para reducir la velocidad de contagios del coronavirus impactó severamente a la industria de la vida nocturna. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (Ambadic), en la capital quedan 900 establecimientos de mil 900 que había previo a la pandemia. En términos generales, por 12 meses de inoperatividad dejaron de percibir cerca de 300 mil millones de pesos.

El presidente de la Ambadic, Helking Aguilar Cárdenas, recordó que el “Programa Reabre” en la CDMX para los bares comenzó el lunes pasado, pero la mayoría de estas unidades comerciales funcionan de jueves a domingo normalmente.

Por ello, previó que serán pocos centros nocturnos los que abran este fin de semana, pues el modelo de reapertura funciona para cantinas y aquellos lugares con servicio de restaurante, pero no para todo el gremio.

“De los bares que todavía existen van a poder hacer algo las cervecerías, cantinas y algunos establecimientos del giro de comida, son los únicos que van a poder abrir. No creemos que sea más de 5.0 por ciento de los lugares que puedan abrir. El programa no fue lo que esperábamos y será complicado sobrevivir”, apuntó el empresario en entrevista con La Razón.

A un año de distancia, la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos reportó que han desaparecido 350 mil plazas directas e indirectas, de las 660 mil que tenían en 2019. Lo que piden, argumentó Aguilar Cárdenas, es que los dejen trabajar con un programa adaptado a este sector, porque no se les puede tratar igual que a un restaurante.

Gráfico

Cifras expuestas por DataMéxico respecto a esta industria revelan que al cuarto trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de los bares y centros nocturnos fue de 332 mil millones de pesos, evidenciando un alza de 25 por ciento con respecto al trimestre anterior, pero con una caída de 39.9 por ciento anual.

Con 1.29 billones de pesos generados el año pasado, los centros nocturnos, bares, cantinas y similares tienen su peor nivel de ingresos desde 2011, cuando captaron 1.21 billones de pesos.

Hace una semana el Gobierno capitalino dio a conocer que a partir del 15 de marzo reabrieron los teatros y casinos; además se activó el “Programa Reabre” para los antros y bares, los cuales tendrían que operar como restaurantes, en espacios abiertos y con un horario limitado a las 23:00 horas.

El director general de Tecnología e Inteligencia del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Clark, hizo hincapié en que si se violaban estas medidas, habría sanciones. Para Aguilar Cárdenas esta aseveración podría convertirse en una “cacería de brujas” que dañaría severamente a los bares.

“El Programa Reabre al que llegaron las autoridades de la Ciudad de México y la industria de bares no es el esperado, no es ni por tantito lo que se esperaba, porque definitivamente es un programa que es incumplible. El miedo es que sea una nueva cacería de brujas para no abrir los bares”, comentó.

La reconversión a restaurantes, reiteró, es prácticamente imposible, pues se estima que para hacerlo necesitan invertir entre 200 y 300 mil pesos para implementar una cocina y mobiliario, entre otras cosas; para lo cual no cuentan con apoyos por parte de las autoridades. “Para variar somos una industria que no hemos tenido ningún apoyo. Todos se han enfocado en los restaurantes”.

Ante la falta de apertura de las autoridades, pese a que mantienen mesa de trabajo con la industria de bares, el representante de la Ambadic aseguró que de seguir con esa “cerrazón” volverán a las movilizaciones sociales y en redes bajo la campaña “Vasos Vacíos”.

“En ciudades como Cancún, Guanajuato, León, Vallarta, Guadalajara, etc; la reapertura de la vida nocturna ya está hecha, con sus debidas restricciones. En la CDMX no entendemos en qué parte somos más riesgosos que un cine o un teatro. Tenemos que cerrar a las 11 de la noche, no hay nada que diga que el Covid se contagia más a la una de la mañana. Seguiremos dialogando”, concluyó el empresario.