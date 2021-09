Advierten retraso en sector automotriz por controversia

La resolución de la controversia entre México y Estados Unidos en la fase de consultas por el diferendo sobre la interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz es esencial, pues en caso de que un panel de controversias otorgue la razón al vecino del norte, la industria mexicana sufrirá un fuerte impacto y sobre todo cambiará las reglas que históricamente han regido su relación comercial.

Alejandro Gómez Strozzi, socio de Foley Arena, señaló que incluso en una región tan vinculada como la de Norteamérica es difícil producir piezas complejas como un automóvil sin recurrir a componentes de otros orígenes.

Por ello, sostuvo que la discrepancia entre México y Estados Unidos tiene que ver con la forma de contabilizar el valor del contenido regional de los componentes principales de vehículos que se producen dentro del territorio T-MEC, para exportarse dentro del mismo.

El especialista explicó que la regla establece que las partes esenciales de un vehículo (motor, chasis y carrocería, ejes, transmisión, sistema de suspensión, dirección y baterías de litio) deberán llegar a 75 por ciento de contenido regional. Conforme a lo acordado por los negociadores del T-MEC, si se cumple con ese porcentaje, automáticamente el 100 por ciento de dichas partes contribuye al valor de los vehículos en los que serán utilizadas.

Sin embargo, EU ha interpretado de manera distinta lo acordado y no reconoce que el 100 por ciento de su valor se considere como originario de Norteamérica. De tal forma, si se exporta una parte esencial para ser incorporada a un vehículo en la región, cualquier porcentaje que no se considere como originario, digamos el 25 por ciento restante, no debería de contabilizarse para que dicho vehículo cumpla a su vez con el valor de contenido regional.

“Esto es problemático para México, porque si no podemos contar con el 100 por ciento del valor de la producción, cuando éstas cumplen con las reglas, nuestras exportaciones perderían el atractivo de contribuir con la manufactura automotriz de la región”, dijo.