AmCham llama a impulsar un paquete fiscal para reactivar empleo y consumo

La ausencia de un paquete fiscal que incentive el consumo y el empleo, tendrán un impacto importante en el Producto Interno Bruto (PIB), que podría registrar tasas negativas en el primer trimestre de 2021, previó la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham/Mexico).

El asesor económico de la asociación que promueve el comercio y la inversión entre México y Estados Unidos, Luis Foncerrada, mencionó que la política mexicana de no endeudamiento como fundamento para no dar un paquete fiscal no ha dado los resultados esperados, ya que la deuda como proporción del PIB creció 10 puntos de 2019 a 2020.

Recordó que Estados Unidos tendrá una recuperación importante de su actividad económica gracias a un estímulo de 1.9 billones de dólares para las familias y un programa de infraestructura con creación de empleo, lo que benefició a los migrantes mexicanos que allá radican.

“Al cierre del 2020 México recibió más de 40 mil millones de dólares de remesas provenientes de Estados Unidos que ayudaron a nuestra economía, pero la falta de un paquete fiscal que incentive la actividad económica, el consumo y el empleo, tendrán un impacto importante”, dijo.

El incremento en la demanda del país vecino del norte, abundó el analista de AmCham, implicará una mayor demanda de productos del exterior y permitirá que las exportaciones de México sigan funcionando.

Tan solo en diciembre 2020 incrementaron 11.5 por ciento contra el mismo mes de 2019, de las cuales 82 por ciento tuvieron como destino Estados Unidos.