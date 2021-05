CCE: no habrá nuevo paquete de infraestructura sin anunciar avances de los anteriores

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) descartó presentar un tercer paquete de proyectos de infraestructura de la mano con el Gobierno federal hasta que no se den a conocer los avances de las obras de los dos anuncios previos.

Durante su participación en el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Carlos Salazar Lomelín, dirigente del CCE, indicó que la última vez que se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario le externó su necesidad de lanzar un nuevo paquete de infraestructura.

Explicó que se le pidió que esta vez lo viera directamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y no como antes, que era con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); sin embargo, el empresario aseveró que se negó.

“Mi comentario fue: no nos podemos volver a parar ahí, si no decimos cómo van los otros dos (paquetes de proyectos). Cuando menos yo no lo haría”, dijo.

El presidente del CCE señaló que se tiene que informar qué está pasando con los otros dos programas. “Me consta que la Secretaría de Hacienda está haciendo un esfuerzo por tratar de que se empiecen a ejecutar, o cómo se están ejecutando los anuncios de los otros dos paquetes, antes de preparar el tercer paquete”.

El 30 de noviembre del año pasado fue la presentación del segundo y último (hasta el momento) paquete de infraestructura entre la Iniciativa Privada y el Gobierno federal, con el que se busca acelerar la recuperación económica tras el Covid-19.

Se trató de un paquete con nueve proyectos, con una inversión conjunta de 228 mil millones de pesos. Previamente, a inicios de octubre de 2020 dieron a conocer otro portafolio con 39 obras, con un valor de 297 mil millones de pesos.

“NO QUERÍA SEGUIR AL FRENTE DEL CCE”

Por otro lado, Carlos Salazar Lomelín externó que “ya había tenido suficiente” en sus dos años de gestión al frente del CCE; sin embargo, los 12 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial votó por su reelección.

“Yo no quería, no quería. Dos años habían sido más que suficiente, me sentía enormemente desgastado. Soy empresario, tengo empresas, alguien las tiene que cuidar y las estoy cuidando a larga distancia y yo tenía que regresar a ver mis intereses personales”, comentó.

Sostuvo que pese a ello, seguirá tratando de representar a los empresarios a un nivel de madurez, de dignidad.

“Yo no soy el que grita en el Zócalo, eso sí no lo voy a hacer nunca, pero sí sé defender posiciones, argumentar, y si me invitan a una mañanera siempre estaré dando la opinión correcta que debemos tener como empresarios”.