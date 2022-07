Continúa canasta en aumento y se refleja en índice de pobreza

El precio de los alimentos que contempla la canasta básica alimentaria continúa con aumentos importantes, dando un revés a las familias mexicanas quienes tienen cada vez más dificultades para adquirirla.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la canasta alimentaria, que define la pobreza extrema por ingreso, aumentó 12.7 por ciento en el ámbito rural y 12.2 por ciento en el urbano, incrementos que fueron superiores a la inflación general anual en junio, la cual se ubicó en 8.0 por ciento.

La actualización de las líneas de pobreza por ingreso destaca que, el valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes en el ámbito rural pasó de mil 370.74 pesos en junio del 2021 a mil 544.88 pesos en junio del 2022, mientras que en el ámbito urbano subió de mil 793.40 a dos mil 011.99 pesos.

El organismo apuntó que los incrementos anuales de la canasta alimentaria en el sexto mes del año fueron superiores a los de mayo del 2022, cuando las líneas de pobreza extrema por ingresos tuvieron un incremento de 12.0 por ciento en el ámbito rural y en 11.4 por ciento en el urbano.

Asimismo, el cambio porcentual mensual de la línea de pobreza extrema por ingresos (canasta alimentaria) en junio de 2022 fue de 1.4 y 1.5 por ciento para el ámbito rural y urbano, respectivamente, porcentajes superiores a la inflación general de 0.8 por ciento en el sexto mes del año.

Refirió que tanto para el ámbito rural como el urbano, el producto que más incidió en el cambio anual de la canasta alimentaria, aunque en mayor magnitud en el urbano, fue alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; el segundo lugar en el ámbito rural lo ocupó la tortilla de maíz (de todo tipo y color), y en el urbano fue la papa.

Gráfico

El tercer lugar, en el ámbito rural lo tuvo el huevo de gallina blanco y rojo y en el urbano, la leche pasteurizada de vaca, según el Coneval.

En esto coincide la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), que reportó que la variación de precios de los productos esenciales de la canasta básica que se registró de junio a julio en 15 Zonas Metropolitanas del país, tuvo en promedio un incremento de 3.39 por ciento, siendo los precios que más se elevaron los de los productos agropecuarios.

En el análisis de la alianza se reflejó además que hubo un aumento en el costo de los energéticos como las gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica y fueron las bebidas que por circunstancias estacionales y de producción, también vieron incrementado de manera importante sus precios.

En junio del 2022 sólo 18 productos de los 44 que contempla la canasta de referencia presentada por la Anpec registraron incrementos, presentando en ese momento una disminución de 1.04 por ciento respecto a mayo.

No obstante, durante julio fueron 26 productos los que registraron incrementos en su precio, siendo el pollo entero el que mayor aumento registró con una variación mensual de 91.93 por ciento, seguido de la papa que se encareció 69.86 por ciento, y el huevo con 22.38 por ciento.

Ante esto, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, sostuvo que, algunas categorías en los distintos lugares del país presentan escasez y desabasto en algunas de las presentaciones de su portafolio de mercancías, lo cual ha generado el encarecimiento de los productos.

“Los consumidores no encuentran al 100 por ciento lo que buscan comprar. Los granos, el aceite vegetal, las harinas, el bolillo y pan de dulce, las tortillas, la leche, la carne de res, la de puerco y la proteína del mar, todos estos productos sin excepción, están situándose cada vez más fuera del alcance de importantes segmentos de la población”, lamentó. el presidente del organismo.

Añadió que derivado de los precios observados, se espera que el alza en precios continúe hacia adelante. “Vamos todos en un largo tobogán inflacionario que todo parece indicar nos conduce a una gran recesión. Debemos prepararnos para salir avante de esta economía de la emergencia que equivale a vivir una economía de guerra”.

Adiós vacaciones

Por otro lado, Rivera señaló que, en este periodo vacacional, la mayoría de los mexicanos no tendrán oportunidad de salir a lugares de esparcimiento, ya que hacerlo exigiría un gasto aproximado de 15 mil pesos.

En tato que los costos por el regreso a clases también se verán cuesta arriba, con las listas de útiles, calzado, uniformes, mochilas y cuota escolares, con precios aproximados de tres mil 335 pesos por niño.

“Muchos padres de familia, literal, no duermen y se están comiendo las uñas porque no encuentran la manera de saldar estos gastos de temporada del hogar. Sin lugar a dudas, un momento difícil del año. Sortear una elevada inflación alimentaria y sostener el gasto corriente familiar, provoca verdaderos dolores de cabeza en la gente, por no decir migraña”, destacó.