Empleos, PIB, inversión, las otras víctimas

El confinamiento como medida para amortiguar el impacto que el Covid-19 tendría en nuestro país era una medida necesaria, pero dolorosa.

A un año de la pandemia en México, el SARS-CoV-2 no sólo ha cobrado vidas, también arrasó con un millón 395 mil 404 empleos y más gente en pobreza laboral, sin contar con una caída en el Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al cuarto trimestre del 2020 la población a la que le fue más difícil adquirir productos de la canastra básica como leche, huevo, pollo o fruta pasó de 37.3 a 40.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2019; es decir, la población en pobreza laboral fue de 40.7 por ciento.

En el tema de la Inversión Extranjera Directa nuestro país tuvo una caída anual de 11. 7 por ciento el año pasado, en comparación con 2019, pues apenas recibió 29 mil 79 millones de dólares cuando había registrado 32 mil 921 millones de dólares.

Sin embargo, no sólo el Covid-19 influyó para esta caída. En entrevista con La Razón, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen), Ignacio Martínez Cortés, explicó que también afectó la incertidumbre que hay en el empresariado extranjero sobre los mensajes del Gobierno en contra de la Iniciativa Privada.

En un año de Covid en México, el PIB ha sido una de las víctimas económicas más afectadas.

En un desplome considerado histórico, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en la estimación oportuna para todo 2020 se registró una caída de 8.5 por ciento, generado principalmente por el desplome en la industria ante los cierres forzados por la pandemia.

La cifra es la peor desde la Gran Depresión, en 1932, y la recuperación de nuestro país tiene fechas nada cercanas, según expertos.

El coordinador de Análisis Macroeconométrico de la UNAM, César Salazar López, advirte que la recuperación no se dará hasta dentro de tres o cuatro años, para alcanzar los niveles que se tenían en 2019 antes de la llegada del virus.

“A estas alturas del partido la caída no fue tan grave, teníamos la expectativa de que podía ser entre 9 y 10 por ciento, entonces no fue tan pronunciada como esperábamos, sin embargo, no deja de ser un dato muy malo, es la peor caída, pero no sé ve reflejada en altas tasas de desempleo, el impacto más importante es en la precarización de las condiciones laborales”, señala a La Razón.