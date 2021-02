Patricia Terrazas: Gobierno no tiene presupuesto para regularizar el outsourcing

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, aseguró que el Gobierno no tiene presupuesto para regularizar a todo el personal que tiene bajo el esquema de outsourcing o subcontratación laboral.

La legisladora puntualizó que el Gobierno es el principal contratante de trabajo vía outsourcing y si no es por medio de honorarios, por lo que al final no contrata directamente.

"Es importante que lo tengamos claro y el Gobierno también: no hay un presupuesto para regularizar a todo ese personal. Mientras no haya una oferta de trabajo tampoco va a haber prestaciones ni salarios dignos. No están dando las condiciones para ello", mencionó.