Google analiza bajar salarios a sus trabajadores en home office

Los empleados de Google que trabajaban en oficina antes de la pandemia de COVID-19 podrían ver disminuido su salario si cambian a trabajar casa de forma permanente y quienes realizan los trayectos más largos serían los más afectados, según una calculadora de pagos de la compañía vista por Reuters.

Se trata de un experimento que la empresa tecnológica lleva a cabo en su sede en Silicon Valley, California, que a menudo marca tendencias para otros grandes empleadores.

Facebook y Twitter también recortaron el pago de los empleados remotos que se mudan a áreas menos costosas, mientras que las empresas más pequeñas, como Reddit y Zillow, han cambiado a modelos de pago independientes de la ubicación, citando ventajas cuando se trata de contratación, retención y diversidad.

Google, subsidiaria de Alphabet Inc., se destaca por ofrecer a los empleados una calculadora que les permite ver los efectos de un movimiento. Pero en la práctica, algunos empleados remotos, especialmente aquellos que viajan desde largas distancias, podrían experimentar recortes salariales sin cambiar su dirección.

“Nuestros paquetes de compensación siempre se han determinado por ubicación, y siempre pagamos en la parte superior del mercado local según el lugar desde el que trabaja un empleado”, dijo un portavoz de Google, y agregó que el pago diferirá de una ciudad a otra y de un estado a otro.

Un empleado de Google, que pidió no ser identificado por temor a represalias, generalmente se traslada a la oficina de Seattle desde un condado cercano y probablemente vería reducido su salario en aproximadamente un 10 por ciento si trabaja desde casa a tiempo completo, según estimaciones de Work de la compañía. Location Tool lanzada en junio.

El empleado estaba considerando trabajar a distancia, pero decidió seguir yendo a la oficina, a pesar del viaje de dos horas. “Es un recorte salarial tan alto como el que obtuve por mi ascenso más reciente. No hice todo ese trabajo duro para ser ascendido y luego aceptar un recorte salarial”, dijeron.

Jake Rosenfeld, profesor de sociología en la Universidad de Washington en St. Louis que investiga la determinación salarial, dijo que la estructura salarial de Google genera alarmas sobre quién sentirá los impactos con mayor intensidad, incluidas las familias.

“Lo que está claro es que Google no tiene que hacer esto”, dijo Rosenfeld. “Google les ha pagado a estos trabajadores el 100 por ciento de su salario anterior, por definición. Por lo tanto, no es que no puedan pagar a sus trabajadores que eligen trabajar de forma remota lo mismo que están acostumbrados a recibir”.

Las capturas de pantalla de la calculadora de sueldos interna de Google vistas por Reuters muestran que una empleada que vive en Stamford, Connecticut, a una hora de la ciudad de Nueva York en tren, recibiría un 15 por ciento menos si trabajara desde casa, mientras que los trabajadores de la ciudad de York no verían recortes por trabajar desde casa.

Las capturas de pantalla mostraron diferencias del 5 por ciento y el 10 por ciento en las áreas de Seattle, Boston y San Francisco.

Entrevistas con los empleados de Google indican recortes salariales de hasta un 25 por ciento para el trabajo remoto si salían de San Francisco hacia un área casi tan cara del estado como Lake Tahoe.

La calculadora indica que utiliza áreas estadísticas metropolitanas de la Oficina del Censo de Estados Unidos O CBSA, por sus siglas en inglés, Stamford, Connecticut, por ejemplo, no está en la CBSA de la ciudad de Nueva York, aunque muchas personas que viven allí trabajan en Nueva York.

Un portavoz de Google dijo que la compañía no cambiará el salario de un empleado en función de que pase del trabajo de oficina a estar completamente remoto en la ciudad donde se encuentra la oficina.

A los empleados que trabajan en la oficina de la ciudad de Nueva York se les pagará lo mismo que a los que trabajan de forma remota desde otra ubicación de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, según el portavoz.