Inegi: 5.2 millones no se inscribieron a ciclo escolar debido al COVID o falta de dinero

Por motivos asociados al COVID o por falta de dinero o recursos, 5.2 millones de personas no se inscribieron al actual ciclo escolar 2020-2021, mismas que representan el 9.6 por ciento del total de la población entre 3 y 29 años, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto COVID en la Educación (ECOVID-ED) 2020, precisó que en total, para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones personas; es decir, 60.6 por ciento de la población de 3 a 29 años.

No obstante, 5.2 millones no se inscribieron al actual ciclo escolar, de los cuales 2.3 por ciento no lo hicieron por motivos relacionados a la pandemia de COVID, mientras que 2.9 millones de personas por falta de dinero o recursos económicos.

Sobre los motivos asociados al COVID para no inscribirse al ciclo escolar vigente (2020-2021), 26.6 por ciento considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3 por ciento señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9 por ciento carece de computadora, otros dispositivo o conexión de internet.

Adicional a los 5.2 millones que no concluyeron el ciclo escolar por COVID y falta de recursos, 3.6 millones no se inscribieron porque tenían que trabajar, precisó el organismo.

De acuerdo con la ECOVID-ED 2020, más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para iniciar el ciclo escolar y asistir a clases presenciales una vez que el Gobierno lo permita.

El Inegi refirió que 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 (62.0 por ciento del total). De ellas, 740 mil (2.2 por ciento) no concluyeron el ciclo escolar: 58.9 por ciento por alguna razón asociada a la COVID y 8.9 por ciento por falta de dinero o recursos.

