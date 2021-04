Invertir en su equipo, la clave de Planigrupo para enfrentar el Covid

La pandemia de Covid-19 ha sido un duro golpe para la economía mexicana y ha impactado a muchos sectores, uno de ellos es el inmobiliario, el cual, derivado de las medidas de distanciamiento social, tuvo pérdidas el año pasado.

Lo anterior no es desconocido para Elliott Bross, director general de Planigrupo, quien refiere que la afectación a este segmento va a revertirse hasta dentro de dos años; sin embargo, para el timón de esta firma, lo más importante es invertir en su equipo y en las estrategias de comunicación con sus trabajadores para continuar avanzando.

“Claro, no tengo una bolita de cristal, pero yo creo que vamos a tener un sector que se va a tardar un par de años en recuperar, con la excepción quizá del sector inmobiliario industrial y que se ha tenido muy buena actividad, el sector generalizado va a tener un 2021, todavía el primer semestre, complicado, yo espero que ya teniendo la vacuna en el segundo semestre tengamos alguna recuperación y quizá para el 2022 podamos estar hablando de estar a los niveles de 2019”, señaló en entrevista con La Razón.

En este contexto, el líder de la firma de desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales, explicó que durante 2020 formó un comité que evaluó la forma en como se manejaría la comunicación de la compañía, por lo que realizaron una inversión importante en conectividad, y de forma paralela, el acompañamiento que se les dio a los trabajadores jugó un papel importante para que la empresa continúe siendo uno de los grupos inmobiliarios más importantes en México.

La empresa, que lleva operando más de 44 años, tiene más de mil 200 inquilinos distribuidos en 814 mil metros cuadrados de área rentable que ostenta en el país, además de contar con 36 propiedades en 18 estados del país, principalmente en el norte de México, y es, sin duda, una de las empresas más importantes, gracias a que los objetivos de su director han sido siempre claros y flexibles para poder navegar en un entorno complejo, como al que nos enfrentamos actualmente.

¿Cómo enfrentó Planigrupo la pandemia en 2020? Muy temprano en la pandemia formamos un comité para medir claramente, primero, como íbamos a manejar la comunicación de la empresa e hicimos una inversión importante en tecnología. Estoy hablando que desde marzo ampliamos nuestra capacidad de Internet, a todo el mundo le dimos herramientas de trabajo para laborar remotamente; es decir que les entregamos celulares laptops y aparte compramos licencias de Zoom, de BlueJeans , de WebEx , con la finalidad de tener redundancia. Entonces, básicamente hicimos una inversión de varios millones de pesos para asegurarnos que podríamos tener una comunicación constante con todo el equipo de trabajo.

¿La pandemia de Covid cambió el modelo en como se dirige una empresa tan importante como Planigrupo? Sí claro, primero que todo hay que invertir muchísimo en comunicación y no estoy hablando nada más en dinero, sino también el tiempo; por ejemplo, nosotros tenemos un mensaje mío donde cito a toda la empresa al menos una vez al mes a través de Zoom. Siento que este método no es complicado, aunque sí un poco frustrante, porque a mí me encanta sentarme con mis directores en persona a ver los temas y por más que la tecnología es buena y nos acerca en estos momentos, no es lo mismo que la interacción que llegamos a tener en persona.

¿Qué características debe tener un director para poder llevar a buen puerto a su equipo? Yo pienso que un líder general tiene que ser eficiente, afectivo y efectivo en general, además de ser empático, eso es muy importante y tienes que liderar con el ejemplo. Hasta el director general de una empresa se debe de arremangar y ponerse a trabajar y que su gente se dé cuenta que está ahí con ellos, al lado, no necesariamente de frente, sino al lado, como compañero de trabajo.

¿Cuál es la clave del éxito de Planigrupo? Yo no sé, a veces me río y digo que todo ha sido suerte, pero yo creo que es mantener tus objetivos claros y tener flexibilidad para llegar a ellos.

¿Cuál es el reto más importante al que se ha enfrentado hasta el momento? Apoyar a los directores para que vean esta pandemia lo más positivo posible. Una de mis responsabilidades como director es ser el psicólogo de mi gente, mantener el ánimo, mantener a todos remando coordinando al mismo tiempo, con optimismo y con ansias y ése es el reto de todos ahorita. Pensar que va haber una luz al final del túnel y no es el tren.

¿Qué consejo daría a otros directivos? Vive tus valores, y si vives tus valores la gente te va a seguir.

¿Cuáles son los valores del líder de Planigrupo? Transparencia, lealtad y reconocimiento, reconocer el esfuerzo de tus colaboradores.