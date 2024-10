El objetivo es transformar la manera en la que hacemos negocio: L’Oréal

En los últimos años la sostenibilidad ha tomado mucha relevancia en las agendas empresariales; no obstante, el esfuerzo realizado por las compañías para cumplir con estos compromisos no son nuevos. Tal es el caso de L’Oréal, firma de origen francés con una historia de más de 100 años y que desde hace cuatro décadas busca transformar la manera de hacer negocios.

Los esfuerzos en materia de ESG (Environmental, Social and Governance) realizados por la firma de belleza se remontan a hace mínimo 40 años, con la compra de EpiSkin, laboratorios en donde se regenera piel artificial para realizar pruebas de sus productos y así evitar pruebas en animales; actualmente, además de realizar estos esfuerzos los miden para continuar mejorando día con día.

Liderar e inspirar con el ejemplo, son algunos de los muchos objetivos que tiene L’Oréal en materia de sostenibilidad, cuenta a La Razón, Araceli Becerril, directora de Responsabilidad Corporativa de Grupo L’Oréal, al asegurar que como compañía, desde el inicio han incorporado temas sustentables, inclusión, cuidado del medioambiente, desarrollo profesional y personal y prevención.

Por un lado, menciona, L’Oréal apoya a su comunidad, a través del empoderamiento, capacitación y acompañamiento femenino, así como con la implementación de campañas de salud tanto física como mental, para mujeres.

Refiere que lo mejor de todos los objetivos que se plantean es que se dan a través de una cooperación real, en la que participan no sólo las marcas pertenecientes a L’Oréal, sino también socios estratégicos, proveedores, ONGs, competidores y aliados.

¿Qué es lo que está haciendo L’Oréal en materia de sostenibilidad? Para L’Oréal una estrategia de ESG y la sustentabilidad no es algo nuevo, es algo que está intrínseco en la marca y de hecho hace más de 40 años que iniciamos, compramos EpiSkin, laboratorios en donde regeneramos piel artificial de células reales de piel que adquirimos en bancos de hospitales y ahí es donde hacemos las pruebas de nuestros productos, para evitar hacerlas en animales. Estamos hablando de 1970.

En los noventa, nuestro primer laboratorio ambiental; en el 2000 empezamos a hacer nuestros primeros KPI’s (key performance indicator) específicos en materia de sustentabilidad y, finalmente en 2020, que también es una década decisiva, lanzamos nuestro programa que hoy nos rige que se llama ‘L’Oréal por el Futuro’, que tiene muchos objetivos basados en ciencia, somos parte de los Science Based Targets, ahí están creados nuestros objetivos y básicamente están divididos en tres pilares:

Uno tiene que ver con nuestra transformación como compañía, en donde hemos incorporado desde el inicio temas sustentables, hoy medimos cada una de nuestras operaciones y buscamos mejorarla, en cuanto a residuos, cuidado del agua, energía, cuidado de biodiversidad, obtención de materias primas, todo eso buscamos que sea lo más sustentable posible.

Y el objetivo es claro: toda la organización tiene que vivir y permear la sustentabilidad, tenemos que transformar la manera en la que trabajamos y hacemos negocio para descarbonizar nuestra operación Araceli Becerril, Directora de responsabilidad corporativa de L’Oréal

El segundo es empoderar a nuestro ecosistema de negocio. Una empresa como L’Oréal tiene que liderar con el ejemplo, inspirar y jalar, desde nuestros proveedores, clientes y consumidores.

Es en este segundo pilar en el que se encuentra un trabajo importante de cómo trabajamos con nuestros mismos clientes; con Walmart tenemos firmado un JBP (plan de negocios conjunto) en donde trabajamos proyectos importantes en cuanto a sustentabilidad, desde logísticos, hasta comunicación en el punto de venta, hasta limpieza de playas, tiene que ver con nuestros proveedores, con la labor social con nuestros consumidores, de aquí tenemos programas sociales corporativos, principalmente para empoderamiento femenino: ‘Belleza por un futuro’ y también están todas nuestras causas de marcas que tienen los ángulos, desde detección de lunares que puedan tener algún tema de melanoma, obviamente visibilizar esa situación, informar sobre la importancia de cuidarse y la prevención, hasta proyectos en contra de la acoso sexual callejero. Y el tercer pilar es cómo contribuimos a los grandes desafíos del mundo y ahí estamos trabajando con 200 millones de euros en cuatro ejes: uno para mujeres, donde se destinan 80 millones de euros; 50 millones de euros para economía circular, porque hoy desafortunadamente sólo el 7.0 por ciento de todo lo que consumimos se reintegra la economía, el otro tiene que ver con proteger estos ecosistemas, el Amazonas, manglares, ecosistemas, la protección de suelo y captura de carbono, en donde hay otros 50 millones de euros, se llama fondo de regeneración de la naturaleza; y el cuarto es un fondo para emergencias climáticas.

Araceli Becerril, directora de Responsabilidad Corporativa de L’Oréal, en entrevista con La Razón. Foto: Omar Avalos, La Razón

¿Cómo les ha funcionado medir sus acciones sostenibles? Lo que no se mide, no se mejora. Tenemos objetivos muy específicos al 2030 y al 2050 y la única forma de garantizar que haya avances es seguirlo y medirlo. Uno de los objetivos es la implementación de los refills, porque reduce de manera importante el plástico.

¿Cómo trabajan con las comunidades en México? Puedo dar varios ejemplos, uno está relacionado con nuestro propósito ‘Crear la belleza que mueve el mundo’ a través de buscar capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad tanto social como económica; en las profesiones de estilismo o maquillaje con el objetivo de que se inserten a la vida laboral; entonces es un proyecto en donde becamos a mujeres en estas dos profesiones. El programa arrancó en 2016, hoy tenemos 4 mil graduadas, vamos a cerrar este año con 4 mil graduadas y el próximo año vamos por 5 mil y lo interesante es que es una formación de seis meses aproximadamente en donde tienen toda la parte técnica y teórica. Este proyecto lo llevamos de la mano de la Fundación Casa Gaviota, una ONG especializada en violencia de género.

Tenemos también la premiación que realizamos el pasado 3 de octubre, ‘Mujeres en la Ciencia’, porque hoy desafortunadamente sigue siendo sólo el 35 por ciento de las mujeres las que están estudiando algún proyecto de investigación, o alguna carrera, maestría o doctorado en temas de ciencia, ya que esto es un tema social, o sea, necesitamos a todos los talentos trabajando en temas científicos, porque el mundo necesita la ciencia, pero la ciencia necesita de toda esa mitad la población, mujeres que pueden dar otro ángulo y que pueden ser muy capaces para contribuir a los grandes desafíos que tenemos en la humanidad.

Es un programa muy ambicioso, muy sólido, que hemos construido y que además medimos cada año, en realidad yo mando un informe de cómo vamos en cada objetivo prácticamente cada mes, o sea, es un KPI de negocio para nosotros

Araceli Becerril, Directora de responsabilidad corporativa de L’Oréal

Otro ejemplo son las causas de marca, como el tema de acoso sexual callejero. En México, de acuerdo a un estudio que hicimos con Ipsos, el 90 por ciento de las mujeres ha experimentado algún tipo de acoso sexual callejero y para ello tenemos StandUP contra el acoso sexual callejero, que también se hace a través de una ONG internacional que se llama Right To Be, que tiene una metodología que se llama las cinco Ds en donde lo que buscamos es que los testigos puedan ser estos héroes que contribuyen a poner fin a la acoso sexual callejero. El programa no solamente es visibilizar, sino invitar a que todos seamos parte de la solución.

Con Garnier tenemos en conjunto con Walmart y WRI un proyecto de limpieza de playas en donde estamos limpiando las playas especialmente de la zona de Yucatán y Campeche.

Gráfico

¿Cuáles son los desafíos a los que se han enfrentado? Todo tiene retos. Si hablamos de energía, esta transición hacia energías verdes; si pensamos en transporte verde, también. Todo es un reto, porque aún hay todo por explorar, pero lo que es interesante y lo que amo de los proyectos de sustentabilidad en general es que hay una cooperación real, incluso dentro del mismo sector; es decir, los que pudieran ser mis competidores también son mis aliados cuando hablamos de sustentabilidad.

¿Cuál es el alcance más importante que han tenido hasta este momento? Vamos avanzando constantemente. En la parte de la reducción de las emisiones de CO2 derivada del transporte de nuestros productos, vamos a reducir un 8.0 por ciento el CO2 contra el año pasado; en cuanto a agua, tenemos en la planta Ciudad de México en Xochimilco un sistema que se llama waterloop que reutiliza el agua que utilizamos en los procesos industriales, la recicla y se reutiliza, hoy estamos reutilizando un 90 por ciento de todo lo que se utilizan en los procesos industriales; en temas de nuestra propia flotilla, transformamos un 20 por ciento nuestra flotilla a coches híbridos; en materia de apoyo a mujeres, dentro de todos nuestros programas sociales, este año el objetivo es llegar a impulsar y apoyar a 70 mil personas, 20 por ciento más de lo que hicimos al año pasado.

Hay 24 millones de pesos que se han quedado en 9 ONGs mexicanas con distintos proyectos, como con la ONG Reinserta, con la que tenemos trabajando tres años en un proyecto extraordinario de maternidad en cárceles, para habilitar los espacios para que sean propicios para las infancias.

También tenemos un plan de manejo de residuos que hacemos con la Cámara de la Industria, la Canipec, el año pasado recolectamos el 8.0 por ciento de lo que poníamos en el mercado, este año vamos a llegar al 12 por ciento.