Plan contra inflación tiene efecto limitado: Jonathan Heath, subgobernador del Banxico

El reciente plan del Gobierno federal para combatir la inflación, que se ubica en niveles de más de 20 años, tendrá un efecto positivo, pero no demasiado grande, consideró el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath.

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), dado a conocer a inicios de mayo y con duración de seis meses, se enfoca en alimentos básicos e incluye la expectativa de elevar la producción de granos como maíz, frijol y arroz, y descarta la aplicación de controles de precios.

"Cualquier ayuda es bienvenida, no vamos a decir que no. Creemos que el efecto puede ser positivo, aunque no muy grande", añadió Jonathan Heath a la cadena Radio Fórmula.

Como parte del plan, hoy el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una lista de alimentos cuyo pago de aranceles de importación será temporalmente eliminado como el huevo, carne, frutas y hortalizas, maíz blanco, arroz, harina de trigo y carne, entre otros.

Sigue incremento de precios en básicos

Pese al anuncio, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó que en mayo 16 de los 24 productos de la canasta del plan contra la inflación del Gobierno Federal continuaron incrementando su precio.

Tal es el caso de naranja con 200%; jitomate 66.67%; cebolla 57.89%; huevo 43.75%; papa 40%; arroz 28.57%; azúcar 16.67%; frijol 12.50%; papel higiénico 12%; sardinas 10.53%; lata de atún 10%; aceite 8.89% y pan de caja 7.69 por ciento.

Mientras que la chuleta de puerco, bistec de res y pollo entero presentaron un alza de 10 por ciento promedio nacional; seis productos mantuvieron su precio (manzana, chile jalapeño, pasta para sopa, tortillas, zanahoria y jabón de tocador) y 2 bajaron su precio (leche y limón).

Con información de Reuters.