Procuraduría Fiscal alista denuncias contra 100 clientes de factureras

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentará denuncias contra 100 contribuyentes que recibieron facturas e ingresos asimilables a salario de los 43 grupos de factureros más relevantes del país identificados por las autoridades fiscales, a los cuales calificó como “cucarachas”.

El titular de la PFF, Carlos Romero Aranda, informó que esta dependencia está armando casos de factureras donde se da defraudación fiscal y lavado de dinero, así como contra personas físicas, como el desvío de dinero que se hizo al Infonavit, por cinco mil millones de pesos.

Durante su participación en el 4to. Congreso o Internacional Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, coordinado por Thomson Reuters, dijo que la PFF también está trabajando para llegar a las cabezas de estas organizaciones.

Recordó que en el caso de un grupo delictivo que se dedicaba a la subcontratación laboral, conocido como outsourcing, en una labor conjunta con diversas autoridades, se pudo desactivar y se girarán 15 órdenes de aprehensión, incluyendo a la cabeza.

“Ese grupo delictivo desapareció porque no pueden tener cuentas en el sistema financiero precisamente porque se les denunció por lavado de dinero, con eso, ya no pueden tener cuentas y al no poder tener cuentas, pues simplemente no pueden se pagadoras, son empresas de papel que sirven como pagadoras”