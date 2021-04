Ley de Salud del Estado

Prohibir productos calóricos a menores pone en riesgo 36 mil empleos La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) señala que la prohibición comercial no abate el consumo, no cancela la demanda y por ende no logra un cambio de hábitos; sostiene que debilita las cadenas productivas y de valor