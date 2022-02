Ve en sociedades de autoabasto, "perversidad"

Rocío Nahle: IP amenaza con “el petate del muerto”; "reforma eléctrica no viola tratados internacionales", sostiene En plenaria parlamentaria, la secretaria de Energía reiteró que la reforma eléctrica no violará tratados internacionales; “no podemos ser irresponsables y dejarnos llevar por una oposición rabiosa porque sus negocios ya no les funcionan”, subrayó