Ricardo Salinas Pliego asegura que la IP mexicana no ve el potencial del país

El fundador y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, consideró que el empresariado mexicano no ve el potencial que tiene México con su posición geográfica y su gente.

Durante la charla que ofreció en el Jalisco Talent Land Digital 2021, el empresario afirmó que con todo y los problemas culturales que hay en el país, existe un pensamiento que permea en toda la sociedad: "si le echas ganas, sales adelante".

Salinas Pliego abundó en que hay muchas cosas que van en favor de nuestra nación y opinó que serían erróneo apostar a que al país le va mal: "Cuando actúas sobre una mala idea, se te revierte. Pero por supuesto, el progreso lo hacen los inconformes y yo no estoy conforme con la situación de México".

Desde su postura como empresario, Salinas Pliego compartió que trabaja en cómo crear más riqueza para todos, es decir, una prosperidad incluyente. Al respecto, dijo que su trabajo también implica sacrificios personales.

Ser empresario y crear valor económico definitivamente no es para todos. Hay muchas personas que creen que poniendo una empresa se van a retirar y vivirán sin problemas y de sus rentas, pero así no es la cosa. Al contrario, poner una empresa es echarte a cuestas la responsabilidad no solo de tu vida y casa, sino de miles de personas que dependen de ti, tanto proveedores, empleados y clientes. No es para todos,