Samsung lanza su nuevo servicio gratuito de streaming en México

Samsung presentó en México su servicio de streaming conocido como "Samsung TV Plus", gracias al cual aquellas personas que cuenten con una Smart TV de la marca, modelo 2018 o posterior, podrán tener acceso a más de 20 canales con contenido que va desde gastronomía, viajes, cine, noticias y hasta música, comedia y animales.

Samsung TV Plus es la primera aplicación de streaming desarrollada por la compañía y para adquirirla solo es necesario que prendas tu televisión, pues de acuerdo con un comunicado publicado por Samsung México, la app está preinstalada en las pantallas Smart TVs Samsung, por lo cual, los usuarios podrán comenzar a disfrutar los contenidos que ofrece este servicio en streaming de inmediato.

“Con más personas pasando más tiempo en casa, la televisión se convirtió en el centro de entretenimiento y una salida que nos conecta con el mundo. Samsung TV Plus no podría llegar a nuestros usuarios en un mejor momento: cuando la necesidad de un servicio de televisión internacional gratuito, que puede ser disfrutado por toda la familia, está en su punto más alto”, declaró Aline Jabbour, Directora de Samsung TV Plus Latin America Business Development.