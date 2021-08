Tatiana Clouthier no descarta traslado de la Secretaría de Economía a Monterrey

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, señaló que por diversos motivos no se ha concretado el traslado de la dependencia a Monterrey como se esperaba a inicios de este Gobierno; no obstante, no descartó que suceda en el corto plazo.

“Este tema de mudarnos hacia la ciudad de Monterrey sigue vivo", aseguró la titular de la Secretaría de Economía.

La funcionaria detalló que parte de la problemática que se tuvo inicialmente para la mudanza era que no había edificios del Gobierno Federal, pero ahora se tienen terrenos. Por lo que aseguró que "se está trabajando ahorita a pasos acelerados".

Por otro lado, dijo que trabajan en la búsqueda de empresas que quieran instalarse en México, con el fin de formar parte del bloque comercial de Norteamérica.

Este tema lo ahondarán en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) en Washington el día 9 de septiembre.

EASZ