Presenta New York Magazine en su portada a Trump… como cerdo

En la edición de la revista New York Magazine que salió este lunes, el presidente Donald Trump fue retratado de una forma que seguramente no le gustará: los editores decidieron hacer un montaje en su rostro y ponerle una nariz de cerdo para visibilizar el, afirman, asunto más grave de su gobierno: la corrupción.

La portada, que abarca la cara de Trump con las frases “No es la colusión, no es la incompetencia, no es la crueldad, sino la corrupción, estúpido”, es la muestra de un extenso reportaje en el que la publicación sostiene que la corrupción debería ser el foco narrativo de la campaña de los demócratas contra el mandatario estadounidense.

“Queríamos encontrar una manera de poner juntas y en una lista fácil de comprender las formas con las que Trump y su círculo están usando la presidencia para enriquecerse”

Eric Bates

Editor de New York Magazine

On the Cover of @NYmag: why corruption should be the narrative focus of the Democrats’ campaign against Trump https://t.co/jWs8jVyM5d pic.twitter.com/kSqqsJKlau

— NYMag Communications (@nymagPR) 2 de abril de 2018