Ni siquiera tienes mis huesos

Desde que el WhatsApp sustituye, con prisa fatal, la emoción de la voz a través del teléfono, Rafael Pérez Gay sólo llama dos veces: para hacerte reír o para hacerte llorar. Ahora llamó para hacer llorar: “Encima del librero de la casa te dejo un disco, pasa a buscarlo cuando quieras”.

El “disco” es el testamento político hablado de Eliseo Alberto, el escritor cubano que se convirtió en México en uno de los mejores novelistas en idioma español y murió en medio de un trasplante de riñón en el Hospital General de la colonia Doctores, 45 días antes de cumplir 60 años.

Es “En un rincón del alma”, documental del cineasta salvadoreño criado en Cuba Jorge Dalton, de 93 minutos de duración, una entrevista a Lichi, en el estudio donde escribía, en su departamento de la colonia Del Valle, punteado de imágenes casi únicas del proceso político que hunde a Cuba hace 60 años.

Arranca con un Lichi más o menos en forma aún, pero tras un aviso escrito sobre el acelerado deterioro de su salud (durante el proceso de filmación), aparece el autor de Informe contra mí mismo con mirada triste, párpados pesados, mejillas hinchadas: un cubano de raigambre dando adiós a la isla:

Que se acaben las diferencias entre un cubano y otro, que pueda regresar a su casa quien quiera, a su país; sin revanchas, sin espíritu vengativo, que regrese a invertir en la isla, y hacerla crecer y desarrollarse, como esa pequeña isla merece. De esa unión, de ese encuentro, no político, real, que haga saber que ésa es tu casa, que aquí puedes entrar todas las veces que quieras, y puedas regresar a vivir y puedas regresar a invertir y puedas regresar a trabajar y a soñar por esta isla.

Yo no veo otra solución. Si los cubanos no nos ayudamos los unos a los otros, si no nos damos la mano, si no nos perdonamos, si no firmamos la paz, si no echamos afuera los revanchismos, nos esperan otros 50 años de calamidades.

En todas las historias unos ganan y otros pierden, no hay de otra manera. Ojalá que los perdedores tengan también derecho a una mejor vida.

Grabado con una cámara de formato casero, el 1 de enero de 2010, Dalton realizó, sin embargo, una pieza maestra, un documento histórico invaluable, una denuncia del intelectual comprometido que es, en favor de la democracia de una isla que lo acogió como hijo y de la cual es muy, muy hijo.

Y que nos devuelve un Lichi que parece vivo y esperándonos para comer en su casa… coño, Rafa, dejándome solo, llorando, releyendo unos versos de Valerius Maximus:

“Patria ingrata, ni siquiera tienes mis huesos”.