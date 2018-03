NL pide no viajar a EU por inseguridad en la carretera de Reynosa

Luego de las recientes balaceras que se han registrado en el vecino estado de Tamaulipas, que incluso dejaron la muerte de una mujer inocente, el gobernador interino, Manuel González solicitó a la ciudadanía evitar pasar por Reynosa.

“La primer recomendación que como gobernador de Nuevo León yo hago a la ciudadanía es no viajar a los Estados Unidos por Reynosa”

Manuel González

Gobernador de Nuevo León

Añadió que hay una muy buena coordinación de seguridad con las autoridades de Tamaulipas, pero dentro del estado de Nuevo León.

“Nosotros no tenemos ese tipo de incidentes en el estado de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad y los nuevos fiscales estamos muy unidos en todo esto; no por el hecho de que los fiscales sean autónomos e independientes no estemos coordinamos”, estableció.

Apenas la semana pasada, el gobierno estatal y de los municipios anunciaron que blindarán la zona metropolitana de Nuevo León y las carreteras que llevan a los estados vecinos de Tamaulipas y Coahuila.

Lo anterior lo refirió ante los enfrentamientos que se registraron durante el sábado y parte del domingo en ciudades como Reynosa y Nuevo Laredo que dejó un saldo de 12 elementos navales heridos y cinco muertos: un sicario y un marino.

El dato:

Los regios tradicionalmente toman sus vacaciones en la Isla del Padre, Texas, durante Semana Santa.

