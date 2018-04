El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, rechazó la existencia de una guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, por dar a conocer datos ciertos de él.

“Aquí la guerra sucia es cuando son anónimos y datos falsos. Cuando son datos ciertos, pues la guerra sucia, más bien, es no asumirlo, no reconocerlo y no, lisa y llanamente, decir que efectivamente las cosas están a su nombre”, subrayó desde Monclova, Coahuila.

En la víspera, Meade dio a conocer documentos que demuestran que el morenista es propietario de dos departamentos que no reconoce. Cabe destacar que en el debate presidencial del pasado 22 de abril, López Obrador aseguró que si se demostraba que los departamentos eran de su propiedad, se los regalaba al abanderado del PRI. Ayer, el aspirante de Morena acusó nuevamente una guerra sucia contra su candidatura.

El candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (NA) advirtió que cuando uno aporta datos, no puede hablarse de guerra sucia.

El Dato: Sobre el reto de los departamentos, el abanderado del PRI reiteró que cuando se los dé López Obrador los donará a damnificados

Asimismo, reiteró que el candidato de Morena está distrayendo la atención de los ciudadanos mientras que no ha logrado explicar el tema inmobiliario en su 3de3.

“Lo primero que vimos es que tenía un departamento a nombre de la esposa, que estaba en su patrimonio cuando publicó la 3de3; y dos departamentos que siguen estando a su nombre en el Registro Público de la Propiedad”.

Durante su gira por el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, Meade aseguró que la seguridad es el tema que más preocupa y molesta a la ciudadanía, lo que pone de relieve la ausencia de estrategias y práctica en estados como Chihuahua y Nuevo León; y aseveró que siete de cada 10 homicidios, en los últimos dos años, se han situado en estados gobernados por el Frente, por ello indicó que es necesario que se cumpla la ley con sanciones y penas carcelarias.

Sin embargo, aclaró que la estrategia en estados como Coahuila ha tenido buenos resultados: “Si revisamos, dos indicadores llaman la atención. En los últimos cinco años se han generado más de 500 empleos por semana y la inseguridad ha bajado de manera muy dramática. Robos y secuestros cayeron cerca de 50 por ciento”, manifestó.

Aseveró que la propuesta de López Obrador es abrir un espacio de diálogo con los que han lastimado a la sociedad con violencia justo lo contrario de lo que él impulsa, ya que en su gestión no permitirá que los delincuentes regresen a sus comunidades para seguir haciendo daño.

Estados incumplen seguridad

Día 27