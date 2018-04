“No estamos en contra de los empresarios”, asegura AMLO ante IP

El candidato de Morena asegura que en su gobierno no habrá decisiones autoritarias ni persecución, por lo que no será necesario que funcionarios se autoexilien; insiste en que se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su objetivo es reducir los gastos en el gobierno, a fin de contar con más presupuesto para la inversión pública y convocar a la iniciativa privada para financiar y estimular el desarrollo.

Al participar en la 101 asamblea general de socios de la American Chamber México, López Obrador puntualizó que “no estamos en contra de los empresarios, de los comerciantes, nosotros estamos en contra de la corrupción, de la riqueza mal habida”.

Detalló que el plan a seguir es terminar con la corrupción, poniendo el ejemplo, comenzando de arriba hacia abajo, desde el presidente.

“Que el presidente sea honesto, de eso depende que exista la voluntad para no permitir la corrupción” Andrés Manuel López Obrador Candidato de Morena a la Presidencia

Entrevistado luego del acto que se llevó a cabo en el Club de Industriales, aseguró que en su gobierno no habrá decisiones autoritarias, “no hace falta que se autoexilie Salinas ni ningún personaje; no vamos a perseguir a nadie, no va a haber destierros para nadie”.

Respecto de Napoleón Gómez Urrutia, consideró que “fue víctima, según nuestro punto de vista, fue víctima de persecución, y en este país se tienen que garantizar las libertades”, no se debe utilizar el aparato del Estado para perseguir a nadie.

Sobre el nuevo aeropuerto, señaló que se van a garantizar los bonos que hayan invertido empresas en el nuevo aeropuerto, “porque va a existir siempre el aval del gobierno federal” y explicó que el objetivo es hacer dos pistas en Santa Lucia.

En este sentido, indicó que “resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto no nos costaría 300 mil millones, cuando mucho 50 mil millones de pesos con su terminal, conectando el actual aeropuerto con Santa Lucia”.

El abanderado de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social refirió que se desea que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América Latina, para lo que se deben revisar los pendientes, como la cuestión salarial.

Agregó que se buscará tener salarios justos y trabajar para que el salario se vaya homologando con el de Estados Unidos y Canadá.