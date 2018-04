No le saquen, reta Meade a Anaya y AMLO para debatir patrimonio

El candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, reiteró a sus contrincantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador; y de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, el reto a un debate público sobre su situación inmobiliaria y patrimonial.

No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir. El que nada debe, nada teme. #NoLeSaquen. Reitero el reto de transparentar públicamente nuestro patrimonio personal y familiar.

— José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 3 de abril de 2018