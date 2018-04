Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, PT y PES aseguró a transportistas de Nuevo León que “ya no habrá más gasolinazos”, una vez que llegue a la presidencia de la República.

Dijo que promoverá una política que reactive el mercado interno, con más y mejores empleos, un poder adquisitivo del salario suficiente para los trabajadores en general, precios de garantía justos para los campesinos.

Señaló que en su administración se mejorarán los caminos, carreteras y se revisarán las concesiones carreteras, entre otras acciones.

López Obrador, respondió al reto lanzado por José Antonio Meade, candidato del PRI a la Presidencia de la República, de debatir y transparentar su situación patrimonial.

López Obrador recalcó que continúa estacionado en una etapa de “amor y paz”, por lo que hará casos a sus asesores para no caer en provocaciones.

“Nada de enojos, ni provocaciones, miren, es amor y paz. Mis asesores de los pueblos de México me están recomendando que yo no me enoje. Que se ahorren sus provocaciones los candidatos de otros partidos”