El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que las elecciones en las que busca la reelección se celebrarán en la fecha pactada sin importar las declaraciones y advertencias de otros gobiernos.

“Lo que digan los gobiernos extranjeros no nos importa para nada en Venezuela; importa la legalidad”, aseveró previo a su salida del país e insistió en que no permitirá la injerencia de ninguna nación, esto ante los llamados de varias administraciones para desconocer los resultados a un proceso que no consideran legítimo por la presión contra los opositores.

A un mes de ir a las urnas, Maduro ratificó que las votaciones cumplen con los extremos legales para ser organizadas y cuentan con el respaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE); asimismo rechazó las pretensiones de los distintos gobiernos de anular los resultados, pues considera que se trata de una acción ridícula previo a los comicios.

Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el líder chavista indicó que su única aspiración es que el pueblo venezolano salga a votar masivamente.

“Llueva, truene o relampaguee el domingo 20 de mayo hay elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a votar masivamente; ya lo dicen las encuestas, todas, más del 65% de los venezolanos anuncia que va a ejercer su derecho al voto”, aseveró el mandatario que llegó al poder en el año 2013, tras la muerte de Chávez.

Las declaraciones se dan luego de que asegurara que tiene pruebas de que existe un plan internacional para sabotear el proceso electoral en su país y criticó que Venezuela haya sido el tema principal en la que calificó como una Cumbre de las Américas fracasada.

En la edición VIII, que se llevó a cabo en Lima, Perú, distintos gobiernos latinoamericanos presagiaron el fin de la era bolivariana, a lo que el mandatario venezolano respondió con descalificaciones, pues señaló que quienes se muestran en contra de su gobierno y los comicios están “desprestigiados”.

El Dato: El mandatario viajó a Cuba para sostener una reunión con el presidente Miguel Díaz, a quien le refrendará su apoyo tras el reciente nombramiento.

Además, en dicha celebración al menos 16 naciones se unieron para rechazar las elecciones al considerar que éstas carecen de legitimidad y credibilidad.Asimismo se pronunciaron por continuar con las sanciones y medidas que permitan restaurar la democracia en el país que vive en medio de una severa crisis.

Cabe destacar que en las elecciones del próximo 20 de mayo el grueso de la oposición venezolana no participará por haber sido convocadas por la oficialista Asamblea Constituyente; y Maduro desconoció a la Asamblea Nacional al señalar que no tiene legitimidad.

Y concluyó su mensaje con un llamado a los gobiernos que intentan sabotear la elección, a los que les pidió respetar la soberanía venezolana, al apuntar que uno de los más interesados en sancionar a su gobierno es el mandatario estadounidense, Donald Trump, con quien ha sostenido varias discusiones por lo que considera un intento para quitarlo del poder.

Alerta Vargas Llosa por desintegración

Para el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010, Venezuela es un país que va a desintegrarse debido a la crisis en la que se encuentra.

En un panorama donde Nicolás Maduro busca la reelección, insistió que el país se desbarata y lamentó que los venezolanos hayan votado hasta cinco veces por el exmandatario Hugo Chávez y permitieran que el chavismo se apoderará de la nación.

Por lo anterior, llamó a la población a no cometer los mismos errores con la intención de no dejar que gane Maduro en el próximo proceso electoral y se continúe una dictadura en la región, pues alertó que los ciudadanos tienen una gran responsabilidad para ejercer su voto.

El autor que presentó su nuevo libro La llamada de la tribu aseveró que los sudamericanos tienen en su poder “los recursos para resolver sus problemas”.