Yo sí veo una gran disposición de la Federación, hemos tenido una gran respuesta y tenemos un Gobierno federal mucho muy responsable, dedicado y ocupado, como estamos nosotros en que la seguridad de refuerce y en que todo el proceso electoral salga muy bien. Y, aunque estoy muy agradecido con los partidos que me arroparon, yo no soy panista y, por supuesto que jamás rompería acuerdos con el Presidente, subrayó el gobernador de Puebla, Antonio Gali.

En entrevista con La Razón, el mandatario estatal enfatizó que el Gobierno federal ha sido fundamental en el desarrollo del estado.

“Los recursos económicos, como lo he repetido en otras ocasiones, siempre han llegado puntuales, las participaciones federales han llegado en tiempo y forma. Cuando hay esa armonía entre los tres niveles de gobierno, por parte de la ciudadanía se percibe, se siente, y los resultados están a la vista de todos”, sostuvo.

Gali Fayad también reconoció el trabajo realizado en los últimos meses por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, y en especial por los trabajos de seguridad desarrollado en la entidad.

“Veo una gran disposición por parte del Gobierno Federal, celebro muchísimo el trabajo del secretario de Gobernación; hubo una reunión con gobernadores donde fuimos muy categóricos sobre todo en el tema de seguridad, no solamente para las elecciones, sino también un mapeo de lo que representa cada estado en cuestión tanto de delincuencia organizada como de delitos comunes”.

—¿Usted estaría a favor de romper con la Federación como lo planteó el dirigente del PAN, Damián Zepeda?—se le cuestionó.

—Jamás, yo no estoy a favor de eso. Algo muy importante no sé si sepas, pero yo no estoy afiliado a ningún partido— respondió.

Cuestionado por el desarrollo económico de su entidad, Gali Fayad mencionó que Puebla se ha convertido en un polo de desarrollo industrial y económico, a nivel regional y nacional.

Muestra de ello, indicó, es que participa como estado invitado en la Feria Industrial de Hannover, Alemania para promover su vocación industrial y de negocios, así como para mostrar las ventajas competitivas que ofrece México a la inversión extranjera.

Explicó que en México hay más de 2 mil empresas con inversión alemana, que en su conjunto generan 120 mil empleos directos, principalmente en Puebla, estado sede de importantes empresas armadoras y de autopartes alemanas, como Volkswagen y Audi, que además de contribuir al desarrollo y al crecimiento económico de Puebla, ha generado prácticas laborales de excelencia.

“Al conjuntarse el talento creativo alemán y la capacidad de la mano de obra mexicana, se han obtenido resultados de primera calidad, reconocidos mundialmente. De allí la importancia reforzar los acuerdos comerciales, sobre una sólida base económica y política, sin muros ni barreras, con lo cual Puebla crecerá como polo de dinamismo económico”, aseguró.

El Dato: Entre 2016 y 2017 la economía de Puebla avanzó 18 lugares, con un crecimiento de 8.6%, cuatro veces más que el promedio nacional, según cifras del Inegi.

Por lo que respecta a la industria automotriz y de autopartes, Puebla ha albergado durante varias décadas a importantes industrias alemanas. A la fecha, existen 178 sociedades con inversión de esta nación europea en Puebla, que han contribuido a posicionar al estado como una entidad óptima para la inversión extranjera directa.

Abundó que para la entidad un importante detonador del crecimiento económico ha sido el desarrollo industrial y comercial.

“Volkswagen y Audi y 160 empresas armadoras, crecieron 49.5 por ciento en 2017 con una inversión de mil 400 millones de dólares de Audi, una inversión de mil 700 millones de Volkswagen, para la construcción de la Tiguan, que detonaron, junto con todos los satélites 49.5 por ciento”, sostuvo.

Además, destacó que en el crecimiento de 8.6 por ciento de la economía poblana contribuirá a que la participación de Puebla en la Feria Industrial de Hannover permita a inversionistas de todo el mundo conocer las nuevas tecnologías que ofrece México, mismas que se desarrollan en un ambiente macroeconómico estable y zonas seguras de inversiones como es el caso de este estado.

En este sentido, Gali Fayad manifestó su interés por ampliar los lazos de cooperación y colaboración entre Puebla y Alemania para fortalecer a este país europeo como un aliado de inversión, con una visión a largo plazo, en la que se incluyan propuestas para implementar mejores prácticas comerciales, así como temas de justicia social, derechos humanos y sustentabilidad con el propósito de abrir una nueva ventana de oportunidades e impulsar el desarrollo equilibrado y sostenible de la entidad.