El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, aseguró no temerle a grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que el fin de semana este gremio reventó un evento de José Antonio Meade en Oaxaca.

“Pues no hay temor, no me sorprende, la CNTE intentó truncar la Reforma Educativa, son personas violentas, muchos de ellos delincuentes; esa organización es la que vendía las plazas, la que se negaba a ser evaluada”, afirmó.

El exdirector del IMSS dijo que su equipo está preparado en caso de que “estas expresiones de regresión”, que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, se presenten en algún momento, “a pesar de ser una minoría en el país y en la Ciudad de México”, donde la sección 9, comandada por Enrique Enríquez, fue pieza clave en las marchas contra la Reforma Educativa.

El aspirante se reunió, al sur de la capital, con motociclistas de la organización Súper Bike, con quienes se comprometió a facilitar los trámites para los usuarios de estos vehículos y reducir el Reglamento de Tránsito de 200 a 2 hojas, ya que son formas de “robar” a la población.

Mikel Arriola

Candidato a la CDMX

“Son 200 formas de robar a los capitalinos; quitaré los topes en los semáforos y permitiré el acceso al segundo piso del Periférico”, destacó.

Con la creación del nuevo Circuito Exterior, dijo, se buscará dar prioridad al transporte que no es pesado, como las motocicletas, para transitar por la capital, pues las autoridades se empeñan en cobrarles todo lo que pueden.

En este sentido, prometió quitar las “arañas” en zonas de parquímetros para evitar cobros “que se quedan con las autoridades y no se ven traducidos en hechos”.

Asimismo destacó que en su gestión comenzará un plan de bacheo y la remoción de mil 500 topes, a través de un esquema regulado, ya que el tema del bacheo siempre beneficia a las autoridades delegacionales.

Al menos 100 motociclistas le solicitaron combatir el robo de estos vehículos. Por ello, Arriola Peñalosa se comprometió a instalar cámaras de seguridad en las zonas de mayor peligro.

En pro de la movilidad

Propuestas del aspirante a gobernar la capital para mejorar el tránsito.