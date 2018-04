Novela defiende a amante de Cassez

Ayer, en esta columna les relaté el contexto que rodea al nuevo libro de Jorge Volpi, Una novela criminal, ganadora del premio Alfaguara, en la que el escritor afirma que Israel Vallarta, quien está acusado y es señalado por los secuestrados, es una víctima del Estado mexicano.

Hoy las verdaderas víctimas, entre ellas la señora Cristina Ríos Valladares y su hijo, quienes se encontraban secuestrados en el rancho Las Chinitas al momento de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, han huido del país por temor a sus plagiarios.

Platiqué con el abogado de Alto al Secuestro, Samuel González Ruiz, quien me relata que en el caso del plagio de la señora Cristina Ríos Valladares, su hijo y también de Ezequiel Elizalde Flores, “ha habido algunas sentencias que se han dado tanto en apelación como en amparo que han eliminado la responsabilidad penal en algunos de los secuestros a personas que estuvieron acusadas por la PGR de participar con la banda de Los Zodiaco, entre ellos, desde luego René Vallarta y los hermanos Cortés Vallarta”.

“En esta acusación para los Vallarta Cisneros hay tres hermanos imputados en distintos momentos. Algunos de los hermanos fueron detenidos posteriormente y, por ejemplo, en el caso contra uno de los hermanos que todavía continúa en prisión, tiene escuchas telefónicas autorizadas por juez que lo ubican en modo, tiempo, lugar y circunstancia en un proceso de negociación del secuestro y ése es un caso que sigue y al cual evidentemente el libro de Jorge Volpi no le da ningún valor”, asegura el abogado.

Samuel González me cuenta que en el caso “hay un amparo en el cual la defensa de las víctimas ha argumentado que la prueba no fue valorada de manera correcta por parte del juez, ya que en el cateo del rancho Las Chinitas fueron encontrados los apuntes de la planeación del secuestro de Ezequiel y de otros miembros de la comunidad judía y ahí se ve claramente cómo de puño y letra hacen la planeación del secuestro y todo eso está puesto en manos del juez desde el año 2005”.

¿Y por qué escribe Jorge Volpi que Israel Vallarta es una víctima de las autoridades?, le pregunté al abogado.

“Ésa es una opinión del escritor que está dando en su carácter de una persona que no puede ser considerado imparcial. Si hubiera sido imparcial en este tema, entonces hubiera tenido que preguntar al señor embajador de Francia en México, Daniel Parfait, por qué armó el caso Cassez igual que armó el caso de la ciudadana colombiana Ingrid Betancourt. Por qué el señor embajador Parfait utilizó políticamente el caso Cassez igual que utilizó políticamente el caso de Ingrid Betancourt. Los dos casos los usó para fortalecer al gobierno al que él perteneció, es decir, al del señor presidente Sarkozy”.

Ante la pregunta sobre por qué no ha recibido sentencia Israel Vallarta, el abogado asegura que en México, “desafortunadamente no hay ninguna manera posible de que una persona reciba sentencia si no quiere ser sentenciado. Los criterios del Poder Judicial Federal te dicen que se debe privilegiar el derecho a la defensa sobre los derechos a la justicia de la víctima y de la sociedad; en consecuencia, no solamente en el caso de Israel Vallarta, sino de muchos otros casos que conocemos, incluyendo desde luego los del caso Martí, del caso Wallace, del caso del profesor Vargas y muchos otros, no hay ninguna manera de obligar a los jueces a cerrar un caso para dar una sentencia”.

Para el abogado, el libro de Jorge Volpi es una defensa legal de parte de Florence Cassez y de las otras personas involucradas para presionar a los jueces en el caso de Israel Vallarta.

Siempre hay dos historias, dependiendo de quién las cuente, y en este caso evidentemente la de Israel Vallarta y las víctimas del secuestro son abismalmente distintas.

Que hayan sido violados los derechos de Israel Vallarta y su entonces pareja, Florence Cassez, al momento de su detención no los hace inocentes de haber plagiado y torturado.

Víctimas, en el olvido

En conferencia de prensa luego de que se anunció que su último libro, Una novela criminal, ganó el Premio Alfaguara, Jorge Volpi destacó que Florence Cassez salió libre debido a los vicios en el debido proceso en su contra, y que los mismos criterios deben aplicársele a Israel Vallarta, que lleva más de 13 años en prisión sin sentencia de primera instancia.

El autor fue más allá, al asegurar que “el montaje contra Vallarta ha quedado impune desde el 2005 y que hoy Vallarta está en una cárcel de máxima seguridad en donde aún espera una sentencia”.

Todas las víctimas de la banda de Los Zodiacos los reconocen como sus secuestradores; sin embargo, han sido revictimizados: primero se indignaron con la liberación de Cassez en 2013 y ahora asisten no sólo a los intentos por liberar a Vallarta, sino a que se les exhiba en un texto que termina recibiendo un premio.

Es el caso de Cristina Ríos Valladares y su hijo, de entonces 11 años, así como de Ezequiel Elizalde Flores (en la segunda foto ambos acuden con Isabel Miranda de Wallace a una audiencia de Cassez en 2012.

En el primer caso, ella narró que la francesa le sacó sangre a su hijo para enviársela al padre de éste y así presionarlo a que pagara el rescate. También que durante su encierro, iracunda porque Vallarta la acosaba (e incluso llegó a violarla), le decía que se desquitaría con ella. Elizalde Flores incluso llegó a escribir una carta al Presidente Enrique Peña para pedir que no se permitiera la liberación de Cassez, a quien identificó como su plagiaria. Actualmente ambos viven fuera del país.