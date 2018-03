Iniciaron las prácticas del World Golf Championships-México Championship en el Club de Golf Chapultepec, mismo que es organizado por Grupo Salinas y la PGA Tour, en el que los mejores golfistas del mundo ya hicieron reconocimiento del campo y afinan los últimos detalles de su golpeo, de cara al arranque del torneo; y el número dos del mundo, Jon Rahm, está disfrutando al máximo su estancia en la CDMX y no ha podido evitar deshacerse en elogios para el país anfitrión.

“Para que un torneo de este calibre salga de Estados Unidos y lo traigan a la Ciudad de México, quiere decir que tiene algo muy especial; el mayor factor es la hospitalidad; es una semana muy divertida para todos y la mayor razón por la que se organiza aquí, es para fomentar el golf en México, además los valores de honestidad y la responsabilidad; esas son las razones por las que estamos aquí, y sobre todo, por la comida mexicana”, concluyó con una risa.

El español es el claro ejemplo de que los objetivos de Grupo Salinas y la PGA Tour se cumplen con la organización de este evento; y este torneo será de vital importancia de cara a la pelea que actualmente mantiene con Dustin Johnson por ser el número uno del ranking; llega con mucha confianza, convencido de que tiene la posibilidad de ganar el WGC-México.

“No vendría si no pensase que no pudiera ganar, después de dos semanas libres vengo con toda la energía, cuantas más veces juego en este campo, me gusta más, tiene algo muy especial y divertido; mi estrategia será muy agresiva y tengo mucha confianza en ella. El año pasado me fue muy bien y buscaré repetir la constancia”, añadió.

Destacó que su rápido ascenso en el ranking no ha sido algo que influya en su juego ni en su vida, pues como persona se mantiene intacto y comentó que la clave radica en la preparación.

Otro de los españoles que se encuentran en el Club de Golf Chapultepec, es Rafael Cabrera, actual número 20 del mundo. En entrevista exclusiva para La Razón, se mostró muy motivado de regresar a México por segunda vez y afirmó que confía estar en los primeros lugares.

“Me siento muy bien, contento de estar por segunda vez acá, estoy jugando bien, tengo buenas sensaciones de estas últimas semanas y seguro estaré peleando cerca de los primeros lugares”, afirmó.

En la apertura del torneo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, estuvo presente en conferencia de prensa, en la que destacó el enorme esfuerzo que se ha realizado para tener por segundo año consecutivo uno de los torneos más importantes en el año de la PGA Tour.

“Hay que agradecer a Benjamín Salinas Sada y a Grupo Salinas por obtener la sede de este torneo. La Ciudad de México es la capital del deporte”, resaltó.

Las prácticas transcurrieron con normalidad y en general, todos los golfistas coincidieron en que las condiciones climáticas y las condiciones del campo son inmejorables de cara al arranque del torneo. Este día ha servido para que la gente y los niños convivieran de cerca con las estrellas del golf mundial; la propuesta de Grupo Salinas y la PGA Tour, ha sido todo un éxito en el primer día, cientos de pequeños se acercaron para buscar un autógrafo de sus ídolos; de los más solicitados estuvieron Bubba Watson, Jon Rahm, Spieth, Sergio García y el mexicano Abraham Ancer.

Hoy inicia de manera formal la competencia en el Club de Golf Chapultepec.

Ancer, orgulloso de representar a su país

El mexicano Abraham Ancer participó en la práctica de ayer y en entrevista exclusiva para La Razón, comentó que se encuentra listo para competir.

“He tenido resultados un poco revueltos en esta temporada; en Mayakoba me fue bien y en el Farmers Isurance Open también; pero siento que mi juego va por buen camino y empezar con el pie derecho esta semana será muy importante”, afirmó.

El tamaulipeco se encuentra en plenitud y ha dejado atrás las molestias que tenía en la espalda,“Es algo que ya quedó atrás, estoy al 100% y listo para competir”.

Además, no pudo ocultar su alegría por estar en un torneo tan importante, y más siendo México. “La verdad es un honor representar a México en un evento de esta magnitud y más que es aquí, me siento muy contento; es un evento enorme y la gente va a venir a apoyar; siento que va a ser una gran fiesta y una gran competición”, comentó.