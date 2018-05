Nunca llegó el dinero de artistas y asociaciones para 19S, asegura Amieva

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, se suma a la demanda de los damnificados del sismo del 19 de septiembre, en la que exigen que se transparente el uso de los donativos recibidos por fundaciones, artistas y personas altruistas.

“Nosotros no tenemos conocimiento de dónde hayan ido y no tenemos conocimiento porque no se ha recibido ni un solo peso de esos donativos”

José Ramón Amieva Gálvez

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México